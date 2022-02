Αθλητικά

Champions League: Η Τσέλσι “αγκαλιά” με την πρόκριση στους “8”

Ιστορική βραδιά για Βλάχοβιτς. Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους θα «λύσουν τις διαφορές τους στο Τορίνο.



Με το ένα... πόδι στους προημιτελικούς του Champions League βρίσκεται η κάτοχος του τροπαίου, Τσέλσι, μετά το 2-0 επί της Λιλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους θα «λύσουν τις διαφορές τους στο Τορίνο (1-1).

Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πέτυχαν οι Λονδρέζοι μπροστά στο κοινό τους, με τον Χάβερτς στο ξεκίνημα του ματς και τον Πούλισικ λίγο μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα κι έκαναν το 3Χ3 απέναντι στους «Λιλουά», τους οποίους είχαν νικήσει δύο φορές στην φάση των ομίλων της σεζόν 2019/2020 με το ίδιο, μάλιστα, σκορ (2-1). Μετά το αποτέλεσμα αυτό το έργο των πρωταθλητών Γαλλίας στη ρεβάνς του «Λα Μποζουάρ» στις 16/03 γίνεται εξαιρετικά δύσκολο.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς «έγραψε ιστορία» στο «Κεράμικα». Στο ντεμπούτο του στο Champions League σκόραρε στο 37ο δευτερόλεπτο, βάζοντας μπροστά στο σκορ την «Βέκια Σινιόρα» κι έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει γεννηθεί τον 21ο αιώνα (28/01/2000) και σκοράρει με την φανέλα «Γιούβε» στα νοκ άουτ του Champions League. Παράλληλα, σημείωσε το δεύτερο πιο γρήγορο γκολ ποδοσφαιριστή που κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων.

Η Βιγιαρεάλ που ήταν καλύτερη στη συνέχεια του αγώνα, παρά την «ψυχρολουσία» που δέχτηκε, έφτασε στην ισοφάριση στο 66ο λεπτό με τον Παρέχο και, πλέον, τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του Τορίνο στις 16 Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία) 0-5 / (7΄ Μαχρέζ, 17΄,44΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 32΄ Φόντεν, 58΄ Στέρλινγκ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 1-0 / (90+4΄ Μπαπέ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μπάγερν (Γερμανία) 1-1 / (21΄ Αντάμου - 90΄ Κομάν)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-2 / (75΄ Φιρμίν0, 83΄ Σαλάχ)

Τσέλσι (Αγγλία)-Λιλ (Γαλλία) 2-0 (8΄ Χάβερτς, 63΄ Πούλισικ)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-1 / (66΄ Παρέχο - 1΄ Βλάχοβιτς)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 23/02

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 23/02