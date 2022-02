Αθλητικά

Μπακς: ο Τζεβόν Κάρτερ γίνεται συμπαίκτης του Giannis

Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα “ελάφια”, που προσπαθούν να ενισχύσουν τις τάξεις τους για να καλύψουν… “τρύπες” στην ομάδα, γίνεται ο Τζεβόν Κάρτερ.

Το πλάνο διορθωτικών κινήσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές στο ροτέισον συνεχίζεται στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ήρθαν σε συμφωνία την Τρίτη (22/02) με τον Τζεβόν Κάρτερ για συμβόλαιο έως το τέλος της περιόδου.

Ο 26χρονος γκαρντ που είχε μείνει ελεύθερος απ’ τους Μπρούκλιν Νετς μετά την απόκτηση του Γκόραν Ντράγκιτς, θα ενισχύσει άμεσα τους περσινούς πρωταθλητές του ΝΒΑ, προσφέροντας ακόμη μία λύση στην περιφέρεια.

Ο Κάρτερ είναι απόφοιτος του West Virginia κι επελέγη στο Νο32 του NBA Draft του 2018, έχοντας περάσει την προηγούμενη τετραετία σε Μέμφις, Φοίνιξ και Μπρούκλιν.

Την τρέχουσα σεζόν, είχε 3,6 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 46 συμμετοχές.

