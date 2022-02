Κόσμος

Ουκρανία - Μπλίνκεν: άκυρο το ραντεβού με Λαβρόφ

Τι είπε ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Ρώσο ομόλογο του, την τακτική της Μόσχας και με ποια νέα μέτρα προειδοποίησε ότι θα ληφθούν σε τυχόν επόμενες κινήσεις του Πούτιν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε ότι δεν θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη όπως ήταν προγραμματισμένο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα ως ανεξαρτήτων κρατών των δύο αποσχισθεισών αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία.

«Τώρα που βλέπουμε ότι η εισβολή άρχισε και ότι η Ρωσία απέρριψε καθαρά τη διπλωματία, δεν έχει κανένα νόημα μια συνάντηση σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον ουκρανό ΥΠΕΞ, τον Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να χρησιμοποιεί τη διπλωματία ως προκάλυψη ενώ την ίδια στιγμή επιταχύνει το βήμα της στον δρόμο της σύγκρουσης και του πολέμου», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δηλώνοντας πάντως διατεθειμένος να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες «αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει επαληθεύσιμα μέτρα για να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα (...) πως μιλάει σοβαρά όταν αναφέρεται σε αποκλιμάκωση και εξεύρεση διπλωματικής λύσης».

«Αν η Μόσχα αλλάξει συμπεριφορά, είμαι διατεθειμένος να συζητήσω. Όμως η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι μιλάει σοβαρά. Οι τελευταίες 24 ώρες έδειξαν το ακριβώς αντίθετο», επέμεινε ο Αμερικανός υπουργός και διεμήνυσε ότι οι οικονομικές κυρώσεις που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν θα είναι οι τελευταίες εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματώσει τις απειλές του εναντίον της Ουκρανίας.

«Σε κάθε νέα κλιμάκωση από μέρους της Ρωσίας, θα αντιδρούμε με νέα ταχύτατα και σκληρά μέτρα, σε συντονισμό με τους συμμάχους μας, επιπλέον αυτών που ανακοινώθηκαν», προειδοποίησε.

Ο κ. Κουλέμπα από την πλευρά του εξήρε την προσέγγιση της επιβολής διεθνών κυρώσεων «κατά κύματα», λέγοντας πως «αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχει αποτέλεσμα, αν συνεχιστεί κι έχει διάρκεια. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρέπει επ’ ουδενί να θεωρήσει ότι η πίεση έφθασε στην οροφή της κι ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί περαιτέρω, Η πίεση πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται. Και εάν αυτό σημαίνει συχνές ανακοινώσεις νέων κυρώσεων, θα είμαστε ικανοποιημένοι».

