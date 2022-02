Οικονομία

Ουκρανία - Κυρώσεις: μπαράζ από μέτρα κατά της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μία μετά την άλλη οι χώρες ανακοινώνουν την επιβολή οικονομικών και άλλων μέτρων σε βάρος της Ρωσίας, τραπεζών και προσώπων.

Συγχρονίζοντας το βήμα της με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, εξαιτίας της απόφασής της να στείλει στρατεύματα στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές αφού τις αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση θα αρχίσει από σήμερα να εφαρμόζει κυρώσεις στους Ρώσους που θεωρεί πως ευθύνονται για τις ενέργειες της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών.

«Οι Αυστραλοί πάντα αντιστέκονται σε όσους επιδίδονται σε εκφοβισμό και θα υψώσουμε το ανάστημά μας στη Ρωσία, μαζί με τους εταίρους μας», τόνισε ο κ. Μόρισον, προσθέτοντας πως «αναμένω ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πακέτα κυρώσεων, τούτη είναι απλά η αρχή της διαδικασίας».

Στον «χορό» Ιαπωνία και Καναδάς

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας των ενεργειών της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων της απαγόρευσης της έκδοσης ρωσικών αξιόγραφων στη χώρα της Ασίας και του παγώματος τυχόν πόρων ρώσων επιχειρηματιών και πολιτικών στην ιαπωνική δικαιοδοσία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα.

Ο κ. Κισίντα, καλώντας τη Ρωσία να επιστρέψει στον δρόμο της διπλωματίας, πρόσθεσε πως προς το παρόν δεν βλέπει σοβαρό βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στις ενεργειακές προμήθειες της χώρας του λόγω της κρίσης, πάντως διαβεβαίωσε ότι θα εξεταστεί η λήψη μέτρων εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Χθες Τρίτη ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε επίσης «σειρά κυρώσεων» στη Ρωσία «ωσότου αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ο Καναδάς θα «απαγορεύσει στους Καναδούς να έχουν οποιαδήποτε δοσοληψία» με τις αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ, θα επιβάλει κυρώσεις στους ρώσους κοινοβουλευτικούς που ψήφισαν υπέρ «της παράνομης απόφασης να αναγνωριστούν οι περιοχές αυτές» ως ανεξάρτητα κράτη και θα «απαγορεύσει στους Καναδούς να συμμετέχουν σε αγορές ρωσικού χρέους», δήλωσε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, συντονίζοντας έτσι τα βήματα της κυβέρνησής του με αυτά των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Ακόμη, «επιπρόσθετες κυρώσεις» θα επιβληθούν σε ρωσικές τράπεζες που υποστηρίζονται από το κράτος και ο Καναδάς θα «απαγορεύσει κάθε συναλλαγή μαζί τους», δήλωσε ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «απολύτως απαράδεκτο το ότι η Ρωσία εισέβαλε εκ νέου» στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Καταιγίδες και χιόνια την Τετάρτη

Μπακς: ο Τζεβόν Κάρτερ γίνεται συμπαίκτης του Giannis

“The 2Night Show” - Στικούδη σε Αρναούτογλου: είχα δύσκολο τοκετό, αλλά “είμαι μαχήτρια”