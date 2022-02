Κόσμος

Ουκρανία - Τραμπ: ιδιοφυής ο Πούτιν, “αδύναμος” ο Μπάιντεν

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ προκαλεί αίσθηση με όσα υποστήριξε για την στρατηγική του Ρώσου Προέδρου και όσα (δεν) θα γίνονταν εάν ήταν εκείνος στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ιδιοφυή» τη στρατηγική του Ρώσου προέδρου στην Ουκρανία, επικρίνοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση της κρίσης από τον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν.

Βλέποντας το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα, όταν ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει ως ανεξάρτητα κράτη τις αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ, τις περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών, «αναφώνησα ‘αυτό είναι ιδιοφυές’», είπε ο μεγιστάνας των ακινήτων κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε συντηρητικό podcast.

«Είναι πανούργος», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος αναφερόμενος στον κ. Πούτιν, κρίνοντας καλό να θυμίσει πως «τον γνωρίζει πολύ καλά».

Η εγγύτητα των δύο ανδρών έχει αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο σφοδρών επικρίσεων σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι ο ηγέτης της Ρωσίας «δεν θα έκανε ποτέ επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ αυτό που κάνει τώρα».

Καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο ο διάδοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, χειρίζεται το ζήτημα, διαβεβαίωσε πως «δεν θα υπήρχε κανένας απολύτως λόγος» η κρίση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία «να συμβεί καν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρεί ισχυρή επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και φλερτάρει με την ιδέα να είναι ξανά υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο το 2024, χαρακτήρισε εξάλλου «αδύναμες» τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Είναι ασήμαντες σε σύγκριση με την κατάληψη (μέρους) μιας χώρας, περιοχών με στρατηγική θέση», προσέθεσε.

«Όχι μόνο ο Πούτιν αποκτά αυτό που πάντα ήθελε, αλλά πλουτίζει ολοένα περισσότερο χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του αερίου», υπερθεμάτισε.

