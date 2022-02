Life

“The 2Night Show” - Στικούδη σε Αρναούτογλου: είχα δύσκολο τοκετό, αλλά “είμαι μαχήτρια”

Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την της ως μαμά, τον δύσκολο τοκετό, τον σύζυγο της, αλλά και τις επικρίσεις που δέχθηκε, καθώς επέστρεψε στην τηλεόραση λίγες ημέρες αφότου γέννησε.

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε την Τρίτη καλεσμένη στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, περίπου τέσσερις μήνες μετά από τον ερχομό του γιου της, κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο, χορεύοντας με τα κορίτσια της και «απογειώνοντας» το στούντιο.

«Ο γιος μου είναι τεσσάρων μηνών. Δεν πίστευα ποτέ ότι δεν θα κοιμάμαι, θα ξενυχτάω και δεν θα σκέφτομαι καθόλου την κούραση. Δεν με νοιάζει αν κοιμηθώ. Πηγαίνουν όλα σε δεύτερο χρόνο. Σκέφτεσαι απλά πότε θα δεις το παιδί σου, θα το πιάσεις αγκαλιά, μπορεί να είμαι κουρασμένη, αλλά με τον που το βλέπω φεύγει οποιαδήποτε σκέψη για να ξεκουραστώ εγώ. Είναι μαγικό», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Στικούδη.

Όσο για το σε ποιον μοιάζει ο γιος της, η ίδια απάντησε: «Είναι ίδιος ο άνδρας μου. Είναι ίδιος σου λέω, ένας πανέμορφος μπέμπης. Ακόμη και να ήθελα να λέω ότι μου μοιάζει, θα μείνω μόνο με την σκέψη, είναι copy ο άνδρας μου. Να είναι γερός τώρα και σε ποιον θα μοιάζει, δεν έχει σημασία».

Και το όνομα αυτού Βύρωνας

«Θα το ονομάσουμε Βύρωνα, το όνομα του πεθερού μου και το αγαπημένο δικό μου όνομα, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι», παραδέχτηκε η Κατερίνα Στικούδη για το όνομα που θα δώσει στον γιο της.

«Είναι εξαιρετικός πατέρας, πολύ καλός και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να είμαστε δημιουργικοί, συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα. Όταν υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι σωστή επικοινωνία, ακόμα και ο ερχομός ενός παιδιού που αλλάζει τα πάντα, οι γονείς ξεπερνούν οποιαδήποτε δυσκολία και απολαμβάνουν τις χαρές», είπε για τη σχέση τη με τον σύζυγό της.

Σκέψεις για δεύτερο παιδί; «Μου λέει να πάμε για δεύτερο παιδί αλλά εγώ του λέω ας το απολαύσουμε το πρώτο, να το χαρούμε και θα δούμε μετά. Δεν είμαι αρνητική βέβαια. Θέλω ότι μωράκι έρχεται να έρχεται γερό και δυνατό», δήλωσε η Κατερίνα Στικούδη.

Η Κατερίνα Στικούδη μιλώντας για τη γέννηση του γιου της, αποκάλυψε: «Είχα καλή εγκυμοσύνη, αλλά ο τοκετός μου δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένη, γέννησα φυσιολογικά και είχα καλή ομάδα με τον γιατρό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με στήριξαν, ήταν δύσκολος ο τοκετός, αλλά επειδή είμαι μαχήτρια δεν το έβαλα κάτω. Ήταν και ο σύζυγος μέσα».

H εμπειρία της ως εγκυμονούσα συμπαρουσιάστρια στο «J2US»

«Ζούσα τέτοια χαρά που δεν μπορούσα να ασχοληθώ με κανένα αρνητικό σχόλιο. Υπήρξε κόσμος που δεν του άρεσε αλλά και κόσμος που το στήριξε. Επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά που έχει να κάνει με την προβολή έχει διαφορά από μία γυναίκα που επέστρεψε στο γραφείο; Γύρισα, επέστρεψα, ήμουν καλά, ούτε θα απολογηθώ αν έλειπα 4-5 ώρες ούτε θα κάτσω να δείξω πόσες ώρες είμαι πάνω από το παιδάκι μου. Δεν κάνω πράγματα για να αποδείξω κάτι» τόνισε για μία μερίδα του κοινού που την αποδοκίμασε για το γεγονός ότι 15 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της επέστρεψε στο πόστο της.

