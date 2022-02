Life

“The 2Night Show” – Πεντάρης: 4 μηνών διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία

Συγκλονίζει ο Άγγελος Πεντάρης μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Άγγελος Πεντάρης, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», ήταν καλεσμένος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με τη γέννησή του.

«Εγώ γεννήθηκα δύο μήνες πρόωρος κι όταν ήμουν τεσσάρων μηνών διαγνώστηκα με εγκεφαλική παράλυση και τετραπληγία. Αυτό σημαίνει ότι νευρολογικά είχα επηρεαστεί με έναν τρόπο κι οι γιατροί είπαν στους γονείς μου ότι δεν θα μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου και τα πόδια μου κι ότι δεν θα μπορώ να έχω μια ανεξάρτητη ζωή. Εκεί ξεκίνησε ο δρόμος μου, ένας αγώνας» είπε ο Άγγελος Πεντάρης.

«Η πορεία μου ξεκίνησε πολύ νωρίς. Εννέα μηνών οι γονείς μου κατάλαβαν πόσο σοβαρή διάγνωση είχα και από τότε ξεκίνησα φυσικοθεραπεία και δεν έχω σταματήσει μέχρι σήμερα, που είμαι 25 ετών… Ήμουν τυχερός γιατί είχα παραπάνω από ένα στήριγμα» σημείωσε ο Άγγελος Πεντάρης.

Παρακολουθήστε την συγκλονιστική εξομολόγηση του Άγγελου Πεντάρη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου:

