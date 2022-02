Παράξενα

Θεσσαλονίκη - Κομμωτήριο: διάρρηξη με λεία…αμπούλες για την τριχόπτωση (βίντεο)

Αν μη τι άλλο ασυνήθιστη η λεία την οποία έβαλαν στο μάτι οι δράστες. Τι άλλο πήραν από το κομμωτήριο, τι λέει η ιδιοκτήτρια του.

«Χαριτολογούμε για να μην κλαίμε» είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Ανθή Αμπατζίδου, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στην Θεσσαλονίκη, το οποίο διέρρηξαν άγνωστοι νυχτερινές ώρες που ήταν κλειστό.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, τουλάχιστον «έχουμε προφίλ για τον δράστη. Ξέρουμε ότι τα μαλλιά του ήταν αφυδατωμένα ή ήταν φαλακρός», καθώς όπως αποκάλυψε η λεία ήταν ακριβά σαμπουάν που υπήρχαν στο κομμωτήριο, αλλά και αμπούλες για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης!

«Πήραν τα ακριβά σαμπουάν και μας άφησαν 2-3 σαμπουάν άλλων εταιρειών, που ήταν φθηνά, ενώ πήραν και τις αμπούλες κατά της τροχόπτωσης, που είναι πολύ καλές», είπε μειδιώντας η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από την ζημιά που έγινε στην πρόσοψη του μαγαζιού στην διάρκεια της εισβολής σε αυτό και από τα προϊόντα που «έκαναν φτερά» η ζημιά ανέρχεται σε περίπου 500 ευρώ.

