Τσιτσιπάς: Δύσκολή πρόκριση στους “16” του Ακαπούλκο

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε δύο tie break, για να περάσει το εμπόδιο του του Σέρβου, Λάζλο Τζέρε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χρειάσθηκε δύο tie break, για να κάμψει την αντίσταση του Σέρβου, Λάζλο Τζέρε και να προκριθεί στους «16» του διεθνούς τουρνουά «Abierto Mexicano Telcel», που διεξάγεται στο Ακαπούλκο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή, ήταν η υπ' αριθμόν 200 νίκη του «Tsitsifast» σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ μετρά και 99 ήττες.

Μετά από δύο ώρες και 15 λεπτά, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 7-6(7), 7-6(4) του 27χρονου Τζέρε (Νο 51 στον κόσμο) και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, θ' αντιμετωπίσει τον Τζέφρι Βολφ (Νο 209). Ο 23χρονος Αμερικανός, έκανε την έκπληξη και απέκλεισε από την συνέχεια του τουρνουά, τον Ιταλό, Λορέντζο Σονέγκο (Νο 21) με 3-6, 7-6(7), 6-2).

Στο πρώτο σετ, ο Τζέρε «έπσασε» πρώτος το σερβίς του Τσιτσιπά και προηγήθηκε με 4-3, όμως ο 24χρονος Έλληνας, αντέδρασε και με break ισοφάρισε 5-5 για να κριθεί το σετ στο tie break, όπου μετά από «σκληρή μάχη» επικράτησε με 9-7.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε break με το... καλημέρα και προηγήθηκε 2-0, 3-1, 4-2 και 5-3, με το Σέρβο τενίστα να «σπάει» το σερβίς του «Tsitsifast» και να ισοφαρίζει σε 5-5. Στο tie break, ο Έλληνας πρωταθλητής απεδείχθη και πάλι ψυχραιμότερος και ικανότερος στις κρίσιμες στιγμές, φθάνοντας στην νίκη-πρόκριση.

Την πορεία τους στο τουρνουά της μεξικανικής πόλης, συνεχίζουν τόσο ο Ράφα Ναδάλ (Νο 5 στον κόσμο), όσο και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ισπανός θριαμβευτής του Australian Open, νίκησε με 6-3, 6-2 τον Αμερικανό, Ντένις Κούντλα (Νο 100), ενώ ο Ρώσος διεκδικητής της κορυφής στην παγκόσμια κατάταξη (σ.σ. τώρα βρίσκεται στο Νο 2), επικράτησε με 6-3, 6-4 του Γάλλου, Μπενουά Περ (Νο 49).

