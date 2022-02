Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Αγόρασε σπίτι και βρήκε αρχαία στο πατάρι (εικόνες)

Οι μαρμάρινες κεφαλές αγαλμάτων που βρέθηκαν, ανήκουν στη Ρωμαϊκή Περίοδο.

Δύο μαρμάρινες κεφαλές γυναικείων αγαλμάτων της Ρωμαϊκής Περιόδου εντοπίσθτηκαν σε διαμέρισμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αγόρασε πρόσφατα 35χρονος.

Συγκεκριμένα, στο πατάρι του διαμερίσματος βρέθηκαν από τον ιδιοκτήτη επιμελώς κρυμμένα τα προαναφερόμενα αντικείμενα, καθώς και πλήθος σχετικών εγγράφων, τα οποία σύμφωνα με γνωμάτευση αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

