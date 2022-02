Life

Τζώρτζης Μονογυιός: μηνύματα για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινούν η μητέρα και η αδελφή του επιχειρηματία που χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το μνμημόσυνο, στην Μύκονο.

Συγκινητικές αναρτήσεις έκαναν η μητέρα και η αδερφή του Τζώρτζη Μονογυιού για τις 40 μέρες από τον θάνατο του επιχειρηματία σε τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα.

Το Σάββατο τελέστηκε στη Μύκονο, τόπο καταγωγής του Τζώρτζη Μονογυιού το μνημόσυνο, μέσα σε κλίμα θλίψης και οδύνης.

Η μητέρα του Τζώρτζη Μονογυιού έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook της στην οποία θέλησε να ευχαριστήσει όσους στέκονται δίπλα τους τις δύσκολες αυτές ώρες. «Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι με την παρουσία τους, τα λόγια τους, και τα συλλυπητήρια μηνύματά τους, συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Γιώργου. Θα τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη και υπερηφάνεια για τον ακέραιο χαρακτήρα του και τη γενναιόδωρη ψυχή του» έγραψε η μητέρα του.

«Καλό παράδεισο αδελφέ μου! Κάποτε θα ξανανταμώσουμε… Καλή Ανάσταση!!!! Σ΄αγαπώ πολύ» έγραψε η αδερφή του, Κατερίνα Μονογυιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Πατέρας: “έχω πολλούς άσους στο μανίκι” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Κομμωτήριο: διάρρηξη με λεία…αμπούλες για την τριχόπτωση (βίντεο)

Κάρπαθος: “Γαϊτανάκι” με τo ροζ βίντεο που οδήγησε σε αυτοκτονία