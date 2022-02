Πολιτική

Οινούσσες: Τουρκικό αλιευτικό προσπάθησε να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού

Οι Τούρκοι αγνόησαν αρχικά τις υποδείξεις των στελεχών του Λιμενικού να αποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αναγκάζοντας τους να κάνουν χρήση πυρών.

Επεισόδιο με τουρκικό αλιευτικό και σκάφος του Λιμενικού Σώματος σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, σε θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά των Οινουσσών σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το ΛΣ, σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε το τουρκικό αλιευτικό και του ζήτησε να αποχωρήσει.

Το τουρκικό αλιευτικό δεν υπάκουσε και προσπάθησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού. Στη συνέχεια τα στελέχη του ΛΣ έκαναν χρήση ηχητικών σημάτων και προειδοποιητικών πυρών.

Τελικά, το τουρκικό αλιευτικό αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τραυματισμό ενός ψαρά και υποστηρίζουν ότι όταν έσπευσαν δικά τους σκάφη στο σημείο δεν βρήκαν κανέναν.

