“Το Πρωινό” - Ιωαννίδου: ο Φρέντυ Γερμανός, τα γράμματα, ο Σειληνός και οι αμβλώσεις (βίντεο)

Τι λέει για την σχέση με τον Φρέντυ Γερμανό, την “αλληλογραφία του ψυγείου” και την καθημερινότητα τους. Τι αποκαλύπτει για τον Βαγγέλη Σειληνό και την επίθεση μετά τα σχόλια της για τον Κιμούλη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένη την Τετάρτη η Μαρία Ιωαννίδου.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, η Μαρία Ιωαννίδου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ήδη την αυτοβιογραφία της, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Μαζί της είχε γράμματα του Φρέντυ Γερμανού, τα οποία όπως είπε της έγραφε, καθώς λόγω των υποχρεώσεων τους συχνά δεν συναντιούνταν στο σπίτι, αναφέροντας πως «είμαστε πολύ απασχολημένοι και κολλούσε ο ένας στον άλλον γράμματα πάνω στο ψυγείο».

Όπως αποκάλυψε η Μαρία Ιωαννίδου, με τον Φρέντυ Γερμανό ήταν σε σχέση από όταν εκείνη ήταν 19 ετών, ενώ πριν, περίπου από τα 15 χρόνια της, είχε σχέση με τον Βαγγέλη Σειληνό. Είπε πως όταν για πρώτη φορά της μίλησε ο Σειληνός, που μεσουρανούσε τότε ως χορευτής, αισθάνθηκε τόσο δέος και συγκίνηση που κυριολεκτικά νέκρωσε και ένιωσε υγρασία στο εσώρουχο της και κατουρήθηκε πάνω της.

Είπε μάλιστα πως ο Σειληνός δεν την πρόσεχε, καθώς εκείνη ήταν κοριτσάκι ουσιαστικά και μάλιστα πως την πρώτη νύχτα του γάμου της με τον Σειληνό ήθελε την μητέρα της και έφυγε από το σπίτι της και με ταξί πήγε στο πατρικό της σπίτι και στην μητέρα της.

Ακόμη, όπως είπε, ο Φρέντυ Γερμανός ήθελε να κάνουν μαζί παιδί, ένα κοριτσάκι, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν αφού ήδη με τον Σειληνό είχε κάνει 4 εκτρώσεις, ενώ είχε και μια αποβολή επί σκηνής.

Για τον Φρέντυ Γερμανό, η Μαρία Ιωαννίδου είπε πως την αναζητούσε από θέατρο σε θέατρο, την προσέγγισε μέσω μιας τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία την κάλεσε και πως στην κοινή τους πορεία την αποκωδικοποίησε, την πίστευε πάρα πολύ ως καλλιτέχνιδα και την συμβούλευε να βγάλει τα μίνι για να δουν και άλλοι την υποκριτική της δεινότητα, ωστόσο εκείνη δεν τον άκουσε.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε παιδί με τον Φρέντυ Γερμανό. Μου είπε “εγώ έχω κόρη, αλλά αφού θέλεις θα κάνουμε μαζί ένα παιδί”. Πήγαμε στον μέγα Γεώργιο Παπανικολάου, μας έκανε τεστ και είπε “μπορείτε να κάνετε παιδί”. Ξεκινήσαμε, αλλά αρρώστησε ο Φρέντυ και…», είπε η Μαρία Ιωαννίδου.

Στην διάρκεια της συζήτησης με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Ιωαννίδου διάβασε αρκετά από τα τρυφερά «γράμματα του ψυγείου» που της είχε αφήσει ο Φρέντυ Γερμανός, ο οποίος την αποκαλούσε «παπάκι».

Για τις καταγγελίες σε βάρος καλλιτεχνών

Ερωτηθείσα για τις κατηγορίες κατά καλλιτεχνών, στις οποίες είχε αναφερθεί προσφάτως, με έμφαση στον Γιώργο Κιμούλη, η Μαρία Ιωαννίδου είπε πως δεν θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο, ανέφερε δε πως «ο Κιμούλης δεν έκανε τίποτα και καταδικάστηκε τσάμπα και βερεσέ από την κοινή γνώμη και ο Χαϊκάλης καταδικάστηκε με βάση τον χαρακτήρα του. Τι κάνουμε; Δικάζουμε τους χαρακτήρες των ανθρώπων;»

Μάλιστα, ανέφερε πως μετά τις πρώτες δηλώσεις της, «με έβρισαν με πολλή χυδαιότητα και βρωμιά και αναγκάστηκα να κλείσω το Facebook (ενν. τον λογαριασμό της)».

«Εγώ είμαι με τις κοπέλες. Και εγώ ήμουν κοπέλα και μου έχουν συμβεί πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η “Ευελπίδων” και τα δικαστήρια και εκεί θα κριθούν όλα», σημείωσε με έμφαση η Μαρία Ιωαννίδου.

