Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ημέρες αγάπης και διαίσθησης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για εξαιρετικές ημέρες έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα με το «καλημέρα» της έναρξης της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος σημείωσε πως η Αφροδίτη και ο Άρης κάνουν μια ωραία σύνοδο, τονίζοντας προς τους τηλεθεατές «μην παραβλέπετε την ερωτική σας ζωή. Σήμερα και αύριο υπάρχει μια διαίσθηση εξαιρετική».

«Μπορεί να έχετε έμπνευση για να πάρετε ένα λαχείο» ανέφερε η Λίτσα Πατέρα.

Συνέχισε κάνοντας λόγο για «εξαιρετικές ημέρες για μια τρυφερή και ρομαντική αγάπη, για μια έμπνευση που μπορεί να έχουν οι καλλιτέχνες ή μια έμπνευση για το πώς μπορείτε να βγάλετε χρήματα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

