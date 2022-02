Life

“Άγριες Μέλισσες”: “δυνατό” επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Καθηλωτικό είναι και το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες".

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Αντιγόνη αμφιβάλλει για την αθωότητα του Δούκα και ζητά εξηγήσεις.

Στο Σταμιρέικο, όλοι είναι ανάστατοι με τη συμπεριφορά του Σέργιου που επιμένει να πάει στους παππούδες του.

Η Ουρανία και ο Κυριάκος πρέπει να αντιμετωπίσουν την έντονη αντίδραση του Φώτη που έχει καταλάβει πως χωρίζουν, ενώ ο Άλκης Σαραντόπουλος έχει μια απρόσμενη πρόταση.

Η Μυρσίνη είναι χαρούμενη που τους έχει πάλι όλους στο σπίτι, ενώ ο Δούκας τα βάζει όλα στην άκρη για χάρη του εγγονού του.

Ο Ζάχος συγκρούεται, άλλη μια φορά, με την Ελένη που του ζητάει να πάρει μια ξεκάθαρη στάση για τα πιστεύω του.

Ο Ακύλας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μελέτη…

