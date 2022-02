Καιρός

“Euroferry Olympia”: Έφτασε στο λιμάνι του Αστακού (εικόνες)

Μόλις το πλοίο δέσει στο λιμάνι θα γίνει απόπειρα διάνοιξης του καταπέλτη προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για τους 10 αγνοούμενους.

Έξω από το λιμάνι του Αστακού βρίσκεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Ηγουμενίτσα προς το Πρίντεζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο, στο οποίο πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει φλόγα παρά μόνο πυκνοί καπνοί, ρυμουλκήθηκε χθες από τη θαλάσσια περιοχή Κασσιόπη βόρεια της Κέρκυρας έξω από το συγκεκριμένο λιμάνι της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε ενημερώσει το υπουργείο Ναυτιλίας πως είχαν εξαντληθεί οι επιχειρησιακές δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στα βόρεια της Κέρκυρας και είχε ζητήσει τη μετακίνησή του σε ασφαλή λιμένα, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις των στελεχών της ΕΜΑΚ με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Στο σημείο όπου βρίσκεται το πλοίο υπάρχουν τρία ρυμουλκά και πλοιάριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να μπορέσει να συνδράμει εάν υπάρξει κάποια αναζωπύρωση.

Μόλις καταφέρουν τα ρυμουλκά να οδηγήσουν το πλοίο μέσα στο λιμάνι, για να μπορέσει να δεθεί, θα γίνει απόπειρα διάνοιξης του καταπέλτη προκειμένου στελέχη της Πυροσβεστικής να ξεκινήσουν εκ νέου την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των 10 ατόμων που φέρονται ως αγνοούμενα.

Ήδη στο λιμάνι του Αστακού βρίσκονται συνολικά 64 στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες της 5ης και 6ης ΕΜΑΚ. Η πορεία των ερευνών γίνεται υπό την εποπτεία του υπαρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αντιστράτηγου Γιάννη Πετρούτσου και του Β' υπαρχηγού του Λιμενικου Σώματος, αντιναύαρχου Γεώργιου Αλεξανδράκη.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται στελέχη της oλλανδικής εταιρείας Smit Salvage και της ελληνικής Μegatugs salvage towage.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση στο πλοίο θα ξεκινήσει άμεσα η απάντληση των υδάτων και των καυσίμων. Στο πλοίο βρίσκονται περίπου 700 τόνοι καυσίμων.

Η μετακίνηση και η διαμονή των συγγενών των αγνοουμένων στο λιμάνι θα γίνει με φροντίδα και μέριμνα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

