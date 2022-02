Πολιτική

Τσίπρας: Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνική έκρηξη

Με αιχμή του δόρατος την ακρίβεια, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, ζητώντας πρόωρες εκλογές.

«Η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, αυτό που βιώνει το μέσο νοικοκυριό, είναι κατάσταση λεηλασίας. Αν δεν υπάρξει άμεση διέξοδος στο καθημερινό πρόβλημα θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνική έκρηξη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μετά από την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο Βύρωνα, όπου συζήτησε με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και καταναλωτές για τις συνέπειες που έχει η ακρίβεια στην αγορά αλλά και στα νοικοκυριά.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι κλεισμένος σε ένα γυάλινο κλουβί. Δεν τολμά να περπατήσει σε καμιά συνοικία, σε καμιά αγορά, εκτός αν έχει ισχυρή αστυνομική δύναμη», είπε τονίζοντας την ανάγκη να κατανοήσει ότι «δημιούργησε αυτήν την κρίση, την πολλαπλασίασε, πριν πυκνώσουν τα σύννεφα του πολέμου στη γειτονιά μας».

«Με καταστροφικές επιλογές που έκανε. Με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, την αδυναμία να διαπραγματευθεί σε χαμηλότερη τιμή το φυσικό αέριο που αγοράζουμε 30% ακριβότερα από ό,τι η Βουλγαρία, με την απουσία ελέγχων στην αγορά και τη δημιουργία καρτέλ», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «σήμερα λοιπόν, εξαιτίας αυτών των επιλογών, έχει δημιουργηθεί μία κατάσταση απελπιστική. Τόσο στους λογαριασμούς του ρεύματος, όσο και στην τρομακτική ακρίβεια των ειδών βασικής κατανάλωσης για το κάθε νοικοκυριό».

«Άλλη επιλογή δεν υπάρχει από τη στήριξη της κοινωνίας. Τον καλώ εφόσον δεν το κατανοεί αυτό, να συνειδητοποιήσει ότι είναι καλύτερο και για τον ίδιο, η άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Να φύγει αξιοπρεπώς και να δοθεί η δυνατότητα σε μία προοδευτική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ξαναβγάλουμε την οικονομία και την κοινωνία από αυτή τη βαθιά κρίση στην οποία την έβαλε 2,5 χρόνια τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

