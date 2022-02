Life

Μαρία Σάκκαρη: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο πλευρό της (εικόνες)

Στο Κατάρ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο πλευρό της αγαπημένης του.

Ζευγάρι είναι εδώ και αρκετούς μήνες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με την Μαρία Σάκκαρη.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα να έκαναν λόγο για σύννεφα στη σχέση τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει και οι δυο τους παραμένουν αγαπημένοι και ερωτευμένοι.

