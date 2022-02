Καιρός

Κρυονέρι: Τρένο διαμέλισε γυναίκα

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το τρένο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα κοντά στον σταθμό.

Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παρέσυρε μια γυναίκα.

Η αμαξοστοιχία IC53, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο, παρέσυρε τη γυναίκα που ήταν κοντά στο σταθμό του Κρυονερίου και τη διαμέλισε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, απλά διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

Έξι πυροσβέστες με δυο οχήματα, ανέλαβαν τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας.

