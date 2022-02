Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μίντιλαντ: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον “Δικέφαλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς την αιχμή του δόρατος της επιθετικής του γραμμής, θα αντιμετωπίσει τους Δανούς ο ΠΑΟΚ.

Μία δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε το τέλος της σημερινής προπόνησης των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ ενόψει του αυριανού αγώνα με την Μίντιλαντ.

Συγκεκριμένα πριν το τέλος της προπόνησης ο Bρετανός Τσούμπα Ακπομ ένιωσε ενοχλήσεις αποχώρησε και δεν συμπεριελήφθη στην αποστολή που αργότερα συγκρότησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σε αυτήν μετέχουν οι εξής: Πασχαλάκης, Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Τέιλορ, Λύρατζης, Μιχάι, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Σίντκλεϊ, Γιαξής, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Κούρτιτς, Αουγκούστο, Ελ Καντουρί, Σοάρες, Μπίσεσβαρ, Μιτρίτσα, Α.Ζίβκοβιτς, Τσόλακ, Κούτσιας.

Συνεπώς με τα ισχύοντα δεδομένα ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θα παρατάξει ενδεκάδα αποτελούμενη από τους Πασχαλάκη, Λύρατζη, Βιερίνια, Κρέσπο, Ινγκασον, Τσιγγάρα, Κούρτιτς, Σουάρες, Αντριγια Ζίβκοβιτς, Τσολακ και Μπίσεσβαρ ή Μιτρίτσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

Αττική Οδός – “Ελπίδα”: Πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ για το φιάσκο

“Το Πρωινό”: Ο Λιγνάδης κοιμήθηκε στην εκκλησία των φυλακών Κορυδαλλού (βίντεο)