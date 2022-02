Κοινωνία

Εορδαία – λίμνη Περδίκκα: Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο

Άνδρες της ΕΜΑΚ και εθελοντές ανέσυραν το πτώμα του άτυχου άντρα από το κέντρο σχεδόν της τεχνητής λίμνης, μετά από 3 ημέρες αναζητήσεων.

Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι άνδρες του κλιμακίου υποβρυχίων αποστολών της ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης και εθελοντές της «Ομάδας Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού», εντόπισαν στην λίμνη Περδίκκα το άψυχο σώμα του 42χρόνου υπαλλήλου του δήμου Εορδαίας που αγνοείτο από το βράδυ της Κυριακής.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σχεδόν στο κέντρο της τεχνητής λίμνης Περδίκκα, έγινε η ανάσυρσή του και μεταφέρθηκε στο «Μποδοσάκειο» νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Ο 42χρονος που ήταν πρόεδρος των Ερασιτεχνών Αλιέων Εορδαίας μαζί με θηροφύλακα της περιοχής, προσπάθησαν με πλαστική βάρκα να εντοπίσουν παράνομα δίχτυα αλιείας στην λίμνη Περδίκκα αλλά από άγνωστη αιτία βρέθηκαν στο νερό.

Ο θηροφύλακας κατάφερε να βγει στην όχθη και να ενημερώσει την αστυνομία.

