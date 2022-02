Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πόρτα της Ελλάδας είναι πάντα κλειστή στις απειλές

Επαφές στο Βουκουρέστι είχε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για την κρίση στην Ουκρανία και την τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο. Το μήνυμα στην Τουρκία.



«Οι πρόσφατες κινήσεις της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, είναι εκφράσεις αναθεωρητισμού και θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έγιναν μετά την συνάντησή του με τον Ρουμάνο πρωθυπουργό, Νικολάε Τσιούκα, στο Βουκουρέστι. «Θέλω να επαναλάβω πως θεμελιώδης αρχή της εξωτερικής μας πολιτικής είναι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, ως εκ τούτου καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις πρωτοβουλίες, που αντιβαίνουν αυτές τις αξίες και ως κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε η αντίδραση μας να μην είναι μόνον κοινή αλλά και ουσιαστική» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως «επιπλέον, βασική μέριμνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η προστασία της Ελληνικής Ομογένειας στην Ουκρανία, που αριθμεί περί τους 20 αιώνες ζωής. Τα τελευταία γεγονότα θέτουν ζήτημα διεθνούς ασφάλειας στα οποία η Ευρώπη καλείται να απαντήσει. Εμείς στην Ευρώπη γνωρίζουμε εξάλλου πως ποτέ και κανέναν δεν ευνόησε η βία και η αστάθεια».

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «στο ενεργειακό πεδίο η Ελλάδα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η τροφοδοσία μας σε φυσικό αέριο να είναι ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Από την τρέχουσα κρίση, ωστόσο, εξάγονται τρία συμπεράσματα: Πρώτον ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια πρέπει να επιταχυνθεί με τρόπο που δεν θα πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η φθηνότερη ενέργεια είναι η πράσινη ενέργεια, πρέπει να διευρύνουμε τις πηγές προμήθειας ενέργειας, ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση μας από τη Ρωσία και εδώ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο η Ρουμανία, η οποία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της σε φυσικό αέριο. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι πρέπει να λάβουν έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το επώδυνο δημοσιονομικό πρόβλημα και θα θέσω το συγκεκριμένο ζήτημα στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Τρίτον η συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη».

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός διεμήνυσε πως «η πόρτα μας είναι πάντα κλειστή σε ό,τι αφορά στις απειλές, αλλά το παράθυρο μας πάντα ανοιχτό σε ό, τι αφορά στον διάλογο» αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην Τουρκία. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρας μας στηρίζει ένθερμα το αίτημα του Βουκουρεστίου για να εισέλθει στο σύστημα Σένγκεν και επανέλαβε ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Το μήνυμα Μητσοτάκη σε Έλληνες επιχειρηματίες στην Ρουμανία

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Διμερούς Ελληνο-ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατά την επίσκεψή του στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι εδώ σε μια κρίσιμη, σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Έκρινα σκόπιμο να ολοκληρώσω το ταξίδι αυτό διότι μου δίνεται η ευκαιρία να συζητήσω και με τους φίλους μας στη Ρουμανία, με τον κύριο Πρόεδρο και με το νέο Πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε κοινά στις ρωσικές προκλήσεις στην Ουκρανία» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος σε Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και μιλώντας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία τόνισε:

«Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς αφορά όλους μας, αφορά ιδιαίτερα και τη Ρουμανία, μια χώρα η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία. Αφορά ιδιαίτερα και την πατρίδα μας στο βαθμό που έχουμε πάρα πολλούς ελληνικής καταγωγής συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή, ειδικά στη ζώνη της Μαριούπολης. Αφορά όμως ολόκληρο τον κόσμο, διότι καμία αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή πόσο μάλλον από μια χώρα η οποία έχει θέσει το διεθνές δίκαιο στο επίκεντρο της εξωτερικής της πολιτικής».

Παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στους τρόπους ενίσχυσης και διεύρυνσης της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στη Ρουμανία, αλλά και της προώθησης των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνδέεται με ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρουμανία, διατηρεί ισχυρή οικονομική παρουσία, και κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των εμπορικών και επενδυτικών εταίρων της.

Σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα η ελληνική επιχειρηματική παρουσία ισχυροποιείται διαρκώς, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αυξημένη ρουμανική επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα. «Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών κεφαλαίων, των ελληνικών επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός της πατρίδας μας. Και φυσικά τα Βαλκάνια και ειδικά μία πολύ μεγάλη αγορά, η μεγαλύτερη χώρα των Βαλκανίων, η Ρουμανία, είναι μία αγορά η οποία προφανώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε επίσης τα μέλη του Επιμελητηρίου για την αμέριστη στήριξη της ελληνικής πολιτείας σε όλες τις προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τονίζοντας ότι η Ρουμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές της περιοχής.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το 2021 ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας και Ρουμανίας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση και για πρώτη φορά ξεπέρασε το ποσό των 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,2 δισ. ευρώ. Τα ελληνικά επενδυμένα κεφάλαια στη Ρουμανία υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας: τηλεπικοινωνίες, υποδομές, τράπεζες, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, δομικά υλικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Χριστόδουλος Σεφέρης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και αναφέρθηκε στις σημαντικές προοπτικές των ελληνο-ρουμανικών οικονομικών σχέσεων.

Πριν από τη συνάντησή του με τους Έλληνες επιχειρηματίες στο Βουκουρέστι, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που αποτελεί το παρεκκλήσιο της Ελληνικής Πρεσβείας. Το εκκλησάκι χρονολογείται από το 1899 και έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό μνημείο της πόλης του Βουκουρεστίου.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ρουμάνο Πρόεδρο Klaus Iohannis στο Βουκουρέστι. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κοινή βούληση των δυο πλευρών για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην οικονομία και στην ενέργεια, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική ενίσχυσης της συνεργασίας.

Διαπιστώθηκε ακόμη συναντίληψη σε μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα. Αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Στην επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης.

