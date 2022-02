Πολιτική

Novartis: Ο Παπαγγελόπουλος κλήθηκε σε απολογία

Η ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου απέστειλε κλήση προς απολογία στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης.



Η ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών στην υπόθεση της Novartis Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου απέστειλε κλήση προς απολογία στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, προκειμένου στις 15 Μαρτίου 2022 να εμφανιστεί στο ανακριτικό γραφείο.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος εκτός των 8 αδικημάτων που αντιμετωπίζει για τις παρεμβάσεις που του αποδίδονται στην υπόθεση της Novartis, του αποδίδεται και απόπειρα εκβίασης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή μετά από καταγγελία του τελευταίου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, ως προς την υπόθεση της Novartis είναι:

Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 Ποινικού Κώδικα), Ηθική αυτουργία σε πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 Π.Κ.), Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ 259 του Π.Κ.), Παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση (Π.Κ. 259 αυτοτελώς), Απόπειρα εκβίασης (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού Π.Κ. του άρθρου 385 παρ. 1 και 3 Π.Κ. ως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4619/2019), Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού και νέου Π.Κ.) Δωροληψία υπαλλήλου, (αρ. 235 Π.Κ.) και Εγκληματική οργάνωση (συμμορία) - αρ. 187 παρ. 5 παλαιού Π.Κ. και παρ. 3 νέου Π.Κ.).

Παράλληλα, η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στις 2 Μαρτίου 2022, αλλά αναμένεται να ζητήσει νέα, δεύτερη, προθεσμία.

Ακόμη, η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Novartis, προσήλθε σήμερα στην ανακρίτρια και ζήτησε νέα, τρίτη κατά σειρά, προθεσμία για να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορος της Δημήτρης Τσοβόλας για λόγους υγείας θα απέχει από τον υπερασπιστικό του ρόλο. Η νέα προθεσμία είναι για 3 Μαρτίου 2022.

