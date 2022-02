Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: Ο Νίκος Παππάς απολογήθηκε με υπόμνημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με υπόμνημα απολογήθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.



Ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος, συνήγοροι του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, προσήλθαν στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, και κατέθεσαν υπόμνημα απολογίας του πρώην υπουργού για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, χωρίς ωστόσο ο ίδιος ο κ. Παππάς να προσέλθει στο ανακριτικό γραφείο.

H Βουλή για τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά έχει ασκήσει ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κ. Παππάς έκλεισε τον κύκλο των απολογιών για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Σε δήλωσή του ο κ. Παππάς, ανέφερε: «Η Νέα Δημοκρατία στην διαδικασία ενώπιον της προκαταρκτικής επιτροπής υπέστη ένα πρωτοφανές πολιτικό στραπάτσο. Συγκρούστηκε με την αλήθεια και «ποιούσα την ανάγκη φιλοτιμία ανακάλεσε αυτοβούλως τον κορμό του κατασκευασμένου κατηγορητηρίου εναντίον μου. Με κεκτημένη ταχύτητα από την πολύχρονη πείρα της Δεξιάς σε παρεμβάσεις στην δικαστική εξουσία συνέχισε την προσπάθεια εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης.

Από την διαδικασία της κύριας ανάκρισης δεν προέκυψε τίποτα καινούργιο. Αναμοχλεύθηκαν απλώς και μόνον οι γνωστοί ψευδείς ισχυρισμοί και αναδείχτηκαν γεγονότα, που αδιαμφισβήτητα αποδεικνύουν ότι υπερασπίστηκα το δημόσιο συμφέρον, εκεί που για πολλά χρόνια άλλοι πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί το άφηναν χωρίς προστασία να κάμπτεται υπό το βάρος και προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του.

Δεν θα συμβάλω στην απόπειρα εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης της οποίας την ανεξαρτησία σέβομαι και υπερασπίζομαι σε όλη την δημόσια παρουσία μου. Καταθέτω εκ νέου το υπόμνημα, που ήδη έχω υποβάλει κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης με τις αναλυτικές θέσεις μου, που κονιορτοποιούν τις κατασκευασμένες από τους πολιτικούς διώκτες μου κατηγορίες. Η Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων, των διευκρινισμένο 7 δις απευθείας αναθέσεων, της Novartis και της Siemens, έπρεπε να έχει πάρει ένα μάθημα από το στραπάτσο της προανακριτικής επιτροπής. Δεν το πήρε. Θα το πάρει στις επερχόμενες κάλπες».

Ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης δήλωσε: «Ο Νίκος Παππάς ως αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα συγκρούστηκε με το σκληρό σύστημα διαπλοκής για να βάλει τάξη στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Το να πιστεύεις ότι στο καθεστώς του εκ Κρήτης Μητσοτάκη δεν θα τον στείλουν κατηγορούμενο είναι σα να περιμένεις να μη σου επιτεθεί ο Μινώταυρος επειδή είσαι χορτοφάγος».

Ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος σε δήλωσή του έκανε λόγο «για επιχειρούμενη προσπάθεια εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης και ατελέσφορη προσπάθεια εμπλοκής του κ. Παππά».





Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Την έκλεψαν και όταν τους κατάλαβε... τη χτύπησαν

Δολοφονία Μπακάρι Χέντερσον: Διακοπή της δίκης στο Εφετείο

Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο