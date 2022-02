Κόσμος

Ερντογάν προς Πούτιν: Δεν αναγνωρίζουμε μέτρα που πλήττουν την ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ο Ερντογάν ζήτησε "να βρεθεί λύση με βάση τις Συμφωνίες του Μινσκ", ενώ αυξάνεται η απειλή μιας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή του Ντονμπάς.



"Η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει κανένα μέτρο που θίγει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας", δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ερντογάν ζήτησε "να βρεθεί λύση με βάση τις Συμφωνίες του Μινσκ" του 2014 και του 2015, ενώ αυξάνεται η απειλή μιας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Οι συμφωνίες του Μινσκ, που υπέγραψαν το Κίεβο και οι αυτονομιστές υπό την αιγίδα του Παρισιού, του Βερολίνου και της Μόσχας, είχαν συντελέσει στη μείωση της έντασης της σύγκρουσης, η οποία μετρά περισσότερους από 14.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του ΟΗΕ.

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους επιβεβαίωσε την "προσήλωσή του στη συνέχιση των επαφών και των διπλωματικών διαβουλεύσεων" και διαβεβαίωσε ότι "η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί για τη μείωση της έντασης", ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, "την αντικειμενική αναγκαιότητα της απόφασης που λήφθηκε απέναντι στην επιθετικότητα των ουκρανικών αρχών στο Ντονμπάς και την κατηγορηματική άρνησή τους να εφαρμόσουν τις συμφωνίες του Μινσκ", αναφέρει το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση. Οι δύο ηγέτες "συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές σε διαφορετικά σχήματα", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ερντογάν είχε ήδη κρίνει "απαράδεκτη" την Τρίτη την αναγνώριση από τη Μόσχα των φιλορωσικών αυτονομιστικών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Ωστόσο, στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης από τη Σενεγάλη, ο Τούρκος πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να έρθει σε ρήξη με κανέναν από τους δύο πρωταγωνιστές. "Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Ρωσία. Έχουμε επίσης πολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία", είπε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν. "Θέλουμε να επιλυθεί το θέμα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξουμε μεταξύ των δύο", επέμεινε.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, στο οποίο συγκεκριμένα πούλησε στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αλλά εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα για τις προμήθειές της σε ενέργεια και σιτηρά, μεταξύ άλλων. Η Άγκυρα απέκτησε επίσης ένα ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400. Για τον λόγο αυτό, ο Ερντογάν προσέφερε τη μεσολάβησή του για να αποφευχθεί μια σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο χωρών, που συνορεύουν όπως και η Τουρκία με τη Μαύρη Θάλασσα.





