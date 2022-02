Κοινωνία

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Οι υποψήφιοι οδηγοί θα μαθαίνουν υποχρεωτικά πώς να τις τοποθετούν

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές Μιχάλη Παπαδόπουλου.



H εκμάθηση της διαδικασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης αντιολισθητικών αλυσίδων σε όχημα εντάσσεται υποχρεωτικά στο σκέλος της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών με εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών φαινομένων, όπως χιονόπτωση ή παγετός, στο εξής, κατά την πρακτική εκπαίδευση, οι υποψήφιοι οδηγοί προβλέπεται να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά στον τρόπο τοποθέτησης σε όχημα αντιολισθητικού εξοπλισμού (αλυσίδων ή ανάλογου εξοπλισμού), καθώς και της αφαίρεσής του.

Ταυτόχρονα, απευθύνεται σύσταση στα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο), κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, να εφιστούν την προσοχή στους υποψήφιους οδηγούς για τη δέουσα εμβάθυνση στις ενότητες που αφορούν στην οδήγηση με μειωμένη πρόσφυση, τη χρήση ειδικών ελαστικών και τη χρήση αντιολισθητικού εξοπλισμού.

