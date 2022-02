Κόσμος

Ουκρανία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζες και ιστοτόπους

Το Κίεβο επέρριψε την ευθύνη στη Ρωσία, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ανάμιξή της.​

Πολλοί ουκρανικοί κρατικοί ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων της κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών είναι μη προσβάσιμοι, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται έναν κυβερνητικό αξιωματούχο, έχει ξεκινήσει άλλη μία μαζική κυβερνοεπίθεση "άρνησης εξυπηρέτησης" (DDOS). Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης έχουν στοχοθετηθεί και τράπεζες.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα ότι είδαν προειδοποιήσεις ότι χάκερ ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν μεγάλες επιθέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες και τον αμυντικό τομέα. Σε προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις, το Κίεβο επέρριψε την ευθύνη στη Ρωσία, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ανάμιξή της.





