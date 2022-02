Κόσμος

Ουκρανία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση του προέδρου Ζελένσκι. Η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύσσεται επισήμως η Ουκρανία, αφότου το κοινοβούλιο ενέκρινε απόψε την πρόταση του προέδρου Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε όλη την επικράτεια για διάστημα 30 ημερών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται περιορισμός στις μετακινήσεις των επιστρατεύσιμων εφέδρων εντός της Ουκρανίας, απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων και απεργιών, έλεγχοι προσωπικών εγγράφων, απαγόρευση κυκλοφορίας όπου αυτό θα είναι αναγκαίο, απαγόρευση παραγωγής και διανομής πληροφοριακού υλικού που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, την ενίσχυση της ασφάλειας της Μαριούπολης, μιας μεγάλης πόλης που βρίσκεται στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή του Ντονμπάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Τιμοσένκο, είχε συνομιλίες νωρίτερα σήμερα με τους επικεφαλής των τοπικών διοικήσεων και των δημάρχων με αντικείμενο την επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλο το ουκρανικό έδαφος, εκτός από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν λεπτομερώς τα σχέδια δράσης τους υπό διάφορες καταστάσεις, την οργάνωση της δουλειάς των νοσοκομείων, τις ενέργειες των στρατιωτικο-πολιτικών διοικήσεων στις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ και την ενίσχυση της ασφάλειας της Μαριούπολης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες της Ρωσίας αλλά τόνισε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι έτοιμος για οποιαδήποτε εξέλιξη.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γηροκομείο Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για παραβίαση των μέτρων

Ραφήνα: Θρίλερ με πτώμα στην πλαζ

Ακαπούλκο - Ζβέρεφ: αποβολή μετά την επίθεση σε διαιτητή (βίντεο)