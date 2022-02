Αθλητικά

Λαμία - Αστέρας: Διπλό... play offs για τους Αρκάδες

Την πρώτη νίκη της Ιστορίας του στην έδρα της Λαμίας (έπειτα από 3 ισοπαλίες και μία ήττα) πήρε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας με 2-0 της τοπικής ομάδας σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της Super League, πιάνοντας ξανά θέση στη ζώνη των play offs. Η ομάδα της Αρκαδίας έβγαλε «αντίδραση» μετά τις δύο σερί ήττες της και με τα γκολ των Μπαράλες και Ριέρα, ανέβηκε στην 6η θέση. Αντίθετα, η Λαμία γνώρισε την 5η σερί ήττα της στο πρωτάθλημα και μπαίνει πλέον σε... περιπέτειες όσον αφορά την παραμονή της.

Μετά από ένα άνευρο και «άχρωμο» πρώτο ημίωρο, ο Αστέρας «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, παίρνοντας προβάδισμα... νίκης πριν βγει το ημίχρονο.

Στο 34’ στην πρώτη τελική της στο παιχνίδι η αρκαδική ομάδα βρήκε δίκτυα. Ο Άλβαρες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπαράλες με κεφαλιά ψαράκι από το ύψος της μικρής περιοχής, νίκησε τον Γκαραβέλη, κάνοντας το 1-0 για τον Αστέρα.

Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Μπαράλες κέρδισε μονομαχία στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Καπίγια ο οποίος με τη σειρά του μοίρασε στον Ριέρα, που μπήκε στην περιοχή και με ωραίο πλασέ έκανε το 2-0 για τον Αστέρα.

Η Λαμία πλησίασε στο γκολ στο 42’ όταν από φάουλ του Μπεχαράνο, ο Τσούκαλος πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ στο 53’ όταν από μεγάλο λάθος της άμυνας, ο Λέο Τιλίκα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε ελάχιστα άου.

Η Λαμία με τη σειρά της έχασε δύο μοναδικές ευκαιρίες στο 57’ και στο 59’ για να μειώσει το σκορ με τους Μανούσο και Τσούκαλο, όμως ο πρώτος πλάσαρε λίγο άουτ κι ο δεύτερος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Παπαδόπουλο.

Στο 62’ ο Γκαραβέλης απέκρουσε καταπληκτικά τον «κεραυνό» του Άλβαρες από τα 30 μέτρα, ενώ στο 77’ ο διαιτητής Φωτιάς, έπειτα από προτροπή του VAR και on field review, ακύρωσε το γκολ του Μπανγκουρά, θεωρώντας πως η μπάλα βρήκε πρώτα στο χέρι του Ελευθεριάδη μετά την απόκρουση του Άλβαρες πριν φτάσει στη συνέχεια στον σκόρερ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Λούκας, Τζανετόπουλος, Βύντρα (46’ Προβυδακης), Σαραμαντάς, Μπεχαράνο (89' Γκέντσογλου), Τζανδάρης (64’ Νούνιες), Ταϊρόν (70’ Ελευθεριάδης), Ρόμανιτς (46’ Μπανγκουρά), Μανούσος, Τσούκαλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Ατιένθα, Άλβαρες, Γκαρθία (90+5΄ Καρμόνα), Βαλιέντε, Ιγκλέσιας, Σίτο (46’ Λέο Τιλίκα), Ριέρα (62’ λ. τρ. Τασουλής), Καπίγια (90'+2' Κανελλόπουλος), Μπαράλες (90+5΄ Μπενίτο).

