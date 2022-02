Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: “Η Ρωσία ετοιμάζει εισβολή τις επόμενες 48 ώρες”

Τι αποκάλυψαν αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στο περιοδικό Newsweek. Οι κνήσεις των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αποκάλυψαν στο περιοδικό Newsweek ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στη γειτονική χώρα εντός των επόμενων 48 ωρών.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου περιλαμβάνει ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με πυραύλους κρουζ και χερσαία εισβολή, όπως μετέδεωσε ο Θανάσης Τσίτσας, ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ



Ο Αμερικάνος υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή, μεταξύ άλλων, ώστε 12 επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι που σταθμεύουν στο Στεφανοβίκειο να μεταφερθούν σε βάσεις στην Πολωνία εκει όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις



Η μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού από βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ήρθε κατόπιν εντολής της προέδρου Μπάιντεν που θέλει να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στις ενισχύσεις αυτές περιλαμβάνονται 800 επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές που θα σταθμεύσουν σε χώρες της Βαλτικής μαζί με ένα τάγμα ελικοπτέρων Απάτσι και 8 μαχητικά F-35.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, εκτίμησε ότι πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «όσο έτοιμος θα μπορούσε να είναι» για μια εισβολή στην Ουκρανία, καθώς «σχεδόν το 100%» των αναγκαίων στρατιωτικών δυνάμεων έχει ήδη πάρει θέση. Ο Πούτιν «διαθέτει σχεδόν το 100% των δυνάμεων που είχαμε υπολογίσει ότι θα κινητοποιούσε» για να εισβάλει στην Ουκρανία, είπε αυτός ο αξιωματούχος του αμυντικού τομέα, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα πάντα με αυτήν την πηγή, το 80% των περίπου 150.000 Ρώσων στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ουκρανία βρίσκονται σε «διάταξη μάχης», έχοντας συγκεντρωθεί σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα, σε σχηματισμό επίθεσης. Ο Ρώσος πρόεδρος «είναι τόσο έτοιμος όσο θα μπορούσε να είναι», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η απόφαση να μπει στην Ουκρανία ο στρατός επαφίεται στον Πούτιν. «Μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή», υπογράμμισε.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η εισβολή «ξεκίνησε», ωστόσο οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι δεν διαθέτουν ακόμη αποδείξεις για κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων εντός του ουκρανικού εδάφους. «Δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε ότι ο ρωσικός στρατός μετακινήθηκε στο Ντονμπάς», εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος. Ωστόσο, «έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι έχει διεισδύσει» στα αυτονομιστικά, φιλορωσικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός συνήθως καταφεύγει σε αναγνωριστικά αεροσκάφη για να παρατηρεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των αντιπάλων του αλλά οι μετεωρολογικές συνθήκες κάποιες φορές μπορεί να περιορίσουν την ορατότητά τους.

