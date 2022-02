Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ακόμα μία σορός επιβάτη

Που εντοπίστηκε το πτώμα. Κάτω από δύσκολες συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.



Νεκρός εντοπίστηκε επιβάτης του Euroferry Olympia, κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιούνται στο πλοίο, το οποίο έχει μεταφερθεί στο λιμάνι του Αστακού.

Το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ, στο δεύτερο κατάστρωμα του πλοίου, έξω από ένα φορτηγό.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός, ούτε τα στοιχεία του νεκρού.

Οι έρευνες στο πλοίο συνεχίζονται με προσεκτικές κινήσεις αφού η φωτιά παραμένει σε αρκετά σημεία, για Πέμπτη ημέρα σήμερα.

Σε επιφυλακή είναι οι 64 πυροσβέστες μιας και τα περισσότερα σημεία είναι απαγορευτικά. Τα έγκατα του πλοίου έχουν γίνει στάχτη και το μονοξείδιο στο κατάστρωμα 2, όπου θεωρητικά βρίσκονται οι υπόλοιποι 10 αγνοούμενοι, φτάνει τις 550 μονάδες. Ακόμη και στα σημεία που μπορούν να μπουν οι διασώστε είναι αδύνατον να βρουν διόδους για να προσεγγίσουν τις καμπίνες των φορτηγών.

Σε αρκετά σημεία ακόμη και με τις μάσκες οξυγόνου τους κόβεται η ανάσα αφού είναι εξαιρετικά μεγάλο το θερμικό και τοξικό φορτίο, ενώ παντού συνεχώς ξεπετάγονται εστίες φωτιές .

Στο λιμάνι στο Πλατυγιάλι όπου έδεσε το πλοίο βρίσκονται τόσο ο πλοίαρχος όσο και μέλη του πληρώματος για να βοηθήσουν στις έρευνες.

