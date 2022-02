Πολιτική

Ουκρανία - Μητσοτάκης: Δεν δεχόμαστε τον ιστορικό αναθεωρητισμό με τη χρήση βίας

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη Κορυφής του ΕΛΚ που συγκάλεσε ο Τουσκ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη Κορυφής του ΕΛΚ που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τουσκ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στην οποία συμμετείχαν εκτάκτως και εκπρόσωποι ουκρανικών κομμάτων της Κεντροδεξιάς, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, υπογράμμισε την ευρωπαϊκή ενότητα και αλληλεγγύη στην Ουκρανία, η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της οποίας έχει παραβιαστεί.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε τον ιστορικό αναθεωρητισμό με τη χρήση βίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Επανέλαβε ακόμη ενόψει της αυριανής έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία, ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει κοινή απάντηση στην αύξηση των τιμών ενέργειας.

Και αυτό αφορά τόσο την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο και την ανάγκη να μην είναι η Ευρώπη εξαρτώμενη από τις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου και να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

