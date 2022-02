Αθλητικά

Άρης - Ατρόμητος: Νικηφόρο ντεμπούτο για τον Μπούργος

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαντσίνι, ο Άρης επιβλήθηκε του Ατρόμητου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος σκόραρε δις, ο Άρης επιβλήθηκε του Ατρόμητου με 3-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Χάρη στον Μαντσίνι (45’+2’, 58’) αλλά και τον Χουάν Ιτούρμπε (83’), το ντεμπούτο του Χερμάν Μπούργος στον πάγκο των «κίτρινων» στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα.

Ως συνήθως, ο Άρης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο. Χαρακτηριστικές οι τέσσερις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο, με τον Ανδρέα Γιαννιώτη να σταματάει το εξ επαφής πλασέ του Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 6’, το σουτ του Ντάνιελ Σούντγκρεν τέσσερα λεπτά μετά αλλά κι αυτό του Μαντσίνι στο 14’ ενώ νωρίτερα ο Λούκας Σάσα αστόχησε με το κεφάλι από πλεονεκτική θέση. Οι Θεσσαλονικείς, αυτή τη φορά, δεν πλήρωσαν τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Κι αν το γκολ του Καμαρά στο 28’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και, έπειτα από παρέμβαση του VAR, o Άγγελος Ευαγγέλου πήρε πίσω το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ του Χουάν Ιτούρμπε στο 45’, η μπάλα έδωσε στον Άρη αυτό που δικαιούταν βάσει εμφάνισης: ο Σούντγκρεν έκανε τη σέντρα, η μπάλα πέρασε από τον Σάσα και από κοντά ο Μαντσίνι την έστειλε με το αριστερό στον ουρανό των διχτύων του Γιαννιώτη για το 1-0.

Γκολ που ήταν το επιστέγασμα για το 13 (7)-0 στις τελικές προσπάθειες στο πρώτο μέρος και το 74% κατοχή της μπάλας υπέρ των γηπεδούχων. Χωρίς να είναι εξίσου πιεστικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Σέντρα του Σάσα από τα δεξιά, με τον Μαντσίνι να σουτάρει δυνατά με το δεξί στην κλειστή γωνία του Γιαννιώτη για το 2-0 στο 58’. Η πρώτη τελική του Ατρόμητου στο 61ο λεπτό, με το σουτ του Ντορίν Ροτάριου που δεν ανησύχησε τον Χουλιάν Κουέστα, ήταν και... η τελευταία. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ιτούρμπε στο 83ο λεπτό, όταν πήρε την πάσα του Φακούντο Μπερτόγλιο και πλάσαρε άμεσα με το αριστερό για το 3-0.

Ο Μπούργος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Άρη, ο οποίος επέστρεψε στις επιτυχίες έπειτα από τρεις αγωνιστικές και συνεχίζει να ελπίζει σε είσοδο στην πρώτη εξάδα – πάντα σε συνάρτηση και με την απόφαση του CAS για το -6. Ο προτελευταίος Ατρόμητος, από την άλλη, παρά την ήττα, παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τη Λαμία, στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα (80’ Λούμορ), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ματίγια, Εντιαγέ (70’ Μπερτόγλιο), Μαντσίνι (70’ Ματέο), Ιτούρμπε (86’ Σάκιτς), Σάσα, Καμαρά.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστελάνο (64’ Τζοβάρας), Βασιλαντωνόπουλος, Χατζηισαϊας (54’ Παπαδόπουλος), Μαυρομμάτης, Σάλομον (71’ Ντένιτς), Έρλινγκμαρκ, Μουνίθ, Ροτάριου (64’ Σπιριντόνοβιτς), Κλωναρίδης (71’ Αλιμπεκ), Κουλούρης.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και μέλη της αποστολής του Ατρόμητου κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του Άλκη Καμπανού στο μνημείο που βρίσκεται μπροστά στη Θύρα 3 του «Κλεάνθης Βικελίδης». «Άλκη ζωντανός, για πάντα Αρειανός», ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο 19ο λεπτό, για να ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκιβιάδη.

