Κοινωνία

Πέτρου Ράλλη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πέτρου Ράλλη το βράδυ της Τετάρτης (23.02.2022), καθώς ένας πεζός παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Σύμφωνα με τροχαία, εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος έκλεισε η κυκλοφορία των οχημάτων η Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα από την οδό Ηροδότου έως την Οδό Τζαβέλλα.

