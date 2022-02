Κόσμος

Ουκρανία - Ρωσία επί ποδός πολέμου

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Ουκρανία. Φόβοι ότι η Ρωσία θα επιτεθεί άμεσα. Σχεδόν το 100% των δυνάμεων σε διάταξη μάχης, λένε οι ΗΠΑ. Ενισχύεται η ασφάλεια της Μαριούπολης.



Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε επισήμως η Ουκρανία, αφότου το κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση του προέδρου Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε όλη την επικράτεια για διάστημα 30 ημερών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται περιορισμός στις μετακινήσεις των επιστρατεύσιμων εφέδρων εντός της Ουκρανίας, απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων και απεργιών, έλεγχοι προσωπικών εγγράφων, απαγόρευση κυκλοφορίας όπου αυτό θα είναι αναγκαίο, απαγόρευση παραγωγής και διανομής πληροφοριακού υλικού που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, την ενίσχυση της ασφάλειας της Μαριούπολης, μιας μεγάλης πόλης που βρίσκεται στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή του Ντονμπάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον επικείμενο κίνδυνο, το Κίεβο διέταξε σήμερα την επιστράτευση των εφέδρων του ουκρανικού στρατού ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών και ζήτησε από τους Ουκρανούς πολίτες που βρίσκονται στη Ρωσία, και ανέρχονται σήμερα σε περίπου τρία εκατομμύρια, "να εγκαταλείψουν αμέσως" το έδαφός της.





ΗΠΑ: “Η Ρωσία ετοιμάζει εισβολή τις επόμενες 48 ώρες”

Αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αποκάλυψαν στο περιοδικό Newsweek ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στη γειτονική χώρα εντός των επόμενων 48 ωρών.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου περιλαμβάνει ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με πυραύλους κρουζ και χερσαία εισβολή, όπως μετέδεωσε ο Θανάσης Τσίτσας, ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ



Ο Αμερικάνος υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έδωσε εντολή, μεταξύ άλλων, ώστε 12 επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι που σταθμεύουν στο Στεφανοβίκειο να μεταφερθούν σε βάσεις στην Πολωνία εκει όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις



Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, εκτίμησε ότι πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «όσο έτοιμος θα μπορούσε να είναι» για μια εισβολή στην Ουκρανία, καθώς «σχεδόν το 100%» των αναγκαίων στρατιωτικών δυνάμεων έχει ήδη πάρει θέση. Ο Πούτιν «διαθέτει σχεδόν το 100% των δυνάμεων που είχαμε υπολογίσει ότι θα κινητοποιούσε» για να εισβάλει στην Ουκρανία, είπε αυτός ο αξιωματούχος του αμυντικού τομέα, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η εισβολή «ξεκίνησε», ωστόσο οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι δεν διαθέτουν ακόμη αποδείξεις για κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων εντός του ουκρανικού εδάφους. «Δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε ότι ο ρωσικός στρατός μετακινήθηκε στο Ντονμπάς», εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος. Ωστόσο, «έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι έχει διεισδύσει» στα αυτονομιστικά, φιλορωσικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», πρόσθεσε.

Bild: “Ρωσικές ειδικές δυνάμεις χωρίς διακριτικά κινούνται από τα νότια της χώρας”

Ρωσικές ειδικές δυνάμεις χωρίς σημαία και διακριτικά κινούνται προς την συνοριακή περιοχή Μαρινόφκα, μεταδίδει η εφημερίδα BILD. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ανακάλυψε περίπου 300 ρωσικά στρατιωτικά οχήματα των ειδικών δυνάμεων «Spetsnaz», τις οποίες περιγράφει ως τον «μυστικό στρατό» της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, να κινούνται από τα ρωσικά σύνορα προς το Ντονέτσκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάρτυρες που επικαλείται και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κάνουν λόγο για δύο στρατιωτικά κονβόι χωρίς διακριτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 9 τεθωρακισμένα, ένα άρμα μάχης, βυτιοφόρα και φορτηγά, και προχωρούν με δύο διαφορετικές οδηγίες από τα ρωσικά σύνορα προς το Ντονέτσκ. Τα ρωσικά οχήματα είναι, επισημαίνεται, τα ίδια που πήραν τον έλεγχο της Κριμαίας το 2014, με την άφιξη των λεγόμενων «μικρών πράσινων ανδρών».





Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ ζήτησαν στρατιωτική βοήθεια από τον Πούτιν

Οι ηγέτες των αποσχισθεισών από την Ουκρανία «Λαϊκών Δημοκρατιών Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ» Ντενίς Πουσίλιν και Λεονίντ Πάσετσνικ ζήτησαν με επιστολές τους στρατωτική βοήθεια από τον πρόεδρο της Ρωσίας για να αποκρούσουν την «επίθεση της Ουκρανίας», ανακοίνωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, και με σκοπό επίσης να αποτραπεί η ύπαρξη θυμάτων μεταξύ των αμάχων και μια ανθρωπιστική καταστροφή, οι ηγέτες των δύο Δημοκρατιών, βάσει των άρθρων 3 και 4 των Συμφώνων Φιλίας, Συνεργασίας και Αλληλοβοήθειας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Δημοκρατιών τους, ζητούν από τον πρόεδρο της Ρωσίας να παράσχει βοήθεια στην απόκρουση της επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων και σχηματισμών της Ουκρανίας», αναφέρεται στις γραπτές εκκλήσεις τους, σύμφωνα με τον Πεσκόφ.

Στις επιστολές των δύο αποσχιστών ηγετών, κατά το Κίεβο, αναφέρεται ότι «λόγω της όξυνσης της κατάστασης και των απειλών από πλευράς Κιέβου, οι πολίτες των Δημοκρατιών είναι αναγκασμένοι σήμερα να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους», ενώ «υπό τις συνθήκες παρατεινόμενης στρατιωτικής επίθεσης από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας οι Δημοκρατίες υφίστανται καταστροφές των βιομηχανικών και αστικών υποδομών, των σχολείων, νοσοκομείων, παιδικών σταθμών και το πιο τρομακτικό είναι οι απώλειες μεταξύ των αμάχων, μεταξύ των οποίων και παιδιά».

«Οι ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου μαρτυρούν την έλλειψη επιθυμίας του να τερματίσει τον πόλεμο στο Ντονμπάς», αναφέρεται στο κείμενο των επιστολών, που ανέγνωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου. «Το Κίεβο συνεχίζει να αυξάνει τη στρατιωτική παρουσία του στη γραμμή του μετώπου, εξασφαλίζοντας μάλιστα ολόπλευρη υποστήριξη, μεταξύ άλλων και στρατιωτική από τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη. Το καθεστώς του Κιέβου στοχεύει στην στρατιωτική λύση της σύγκρουσης», υποστηρίζεται από τους ηγέτες των ρωσόφωνων του Ντονμπάς στις γραπτές εκκλήσεις τους προς τον Πούτιν, όπου επίσης εκφράζεται η ευγνωμοσύνη των ιδίων και των λαών τους για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους από τη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διευκρινίσεις από τη ρωσική προεδρία εάν, πότε και πώς θα παρασχεθεί η ρωσική στρατιωτική βοήθεια στους αιτούντες. Λίγο νωρίτερα ο ηγέτης του Ντονιέτσκ Ντενίς Πουσίλιν κάλεσε το Κίεβο να απομακρύνει εθελουσίως τις δυνάμεις του από τη διαχωριστική γραμμή και να εγκαταλείψει το έδαφος της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας Ντονιέτσκ».

Εκτακτη σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με φυσική παρουσία συγκάλεσε την Πέμπτη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας.

Παρλάλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Τρίτη νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τα ονόματα των αξιωματούχων στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις επρόκειτο να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν τω μεταξύ, στο βελγικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Ρώσος πρεσβευτής στις Βρυξέλλες μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα των αυτονομιστικών εδαφών του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Σόφι Βιλμές.

"Με την ενέργεια αυτή, η Ρωσία έκανε τη σκόπιμη επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, τις Συμφωνίες του Μινσκ και να προσβάλει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας", δήλωσε η υπουργός, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο από το γραφείο της. Η Βιλμές, η οποία συνομίλησε νωρίς το απόγευμα με τον πρεσβευτή Αλεξάντρ Τοκοβίνιν, "υπενθύμισε την έντονη καταδίκη του Βελγίου" και ζήτησε "η Ρωσία να υπαναχωρήσει από την απόφαση αυτή".





Ο Μπάιντεν επιβάλλει κυρώσεις στην εταιρεία Nord Stream 2 AG και στα στελέχη της

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλει κυρώσεις στην Nord Stream 2 AG, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος αναφέρονται τα εξής:

«Από τότε που η Ρωσία άρχισε να αναπτύσσει στρατεύματα στα ουκρανικά σύνορα, οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν στενά με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να δώσουν μία ισχυρή και ενιαία απάντηση. Όπως δήλωσα όταν συναντήθηκα με τον καγκελάριο Σολτς νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Γερμανία είχε ηγετικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία και συντονίσαμε από κοινού τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε τον αγωγό Nord Stream 2 εάν η Ρωσία εισέβαλε περαιτέρω στην Ουκρανία.

Χθες, μετά τις νέες διαβουλεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την πιστοποίηση του αγωγού. Σήμερα ζήτησα από την κυβέρνησή μου να επιβάλει κυρώσεις στη Nord Stream 2 AG και στα στελέχη της. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος του αρχικού πακέτου των κυρώσεων για τις ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία. Όπως έχω καταστήσει σαφές, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινήσεις εάν η Ρωσία συνεχίσει την κλιμάκωση.

Με τις πράξεις του, ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε στον κόσμο ένα τεράστιο κίνητρο για να μείνει μακριά από το ρωσικό αέριο και να στραφεί σε άλλες πηγές ενέργειας. Θέλω να ευχαριστήσω τον καγκελάριο Σολτς για τη στενή συνεργασία του και τη συνεχή αφοσίωσή του στο να λογοδοτήσει η Ρωσία για τις πράξεις της».

