Καταζητούμενος από τις ιταλικές Αρχές προσπάθησε να το “σκάσει” από την Ελλάδα

Ο 40χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Σε βάρος του εκκρεμούσε και διάταξη εισαγγελέα στα Χανιά για φυλάκισή του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της 17ης Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, αλλοδαπός, ο οποίος είχε μεταβεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου να ταξιδέψει στο εξωτερικό και επέδειξε στο σημείο ελέγχου, ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτου προσώπου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από δακτυλοσκόπηση, για την αποκάλυψη των πραγματικών του στοιχείων, προέκυψε ότι πρόκειται για 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Ιταλικών Αρχών, για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών.

Παράλληλα, εκκρεμούσε και διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Χανίων με την οποία διατάσσεται η σύλληψη και φυλάκισή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

