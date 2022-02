Αθλητικά

Europa League: Ολυμπιακός - Αταλάντα με στόχο την πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ερυθρόλευκοι” θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα. Τα σχέδια του Μαρτίνς για την βασική ενδεκάδα. Ποιες είναι οι επιλογές που έχει ο τεχνικός.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει «αλώβητος» το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (17/02) από το Μπέργκαμο, όμως το 2-1 με το οποίο ηττήθηκε απ’ την Αταλάντα στον πρώτο αγώνα των play offs εισόδους στους «16» του Europa League, του αφήνει ανοικτή την... πόρτα για να διεκδικήσει την Πέμπτη (24/02, 19:45) στο «σπίτι» του τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου τα τελευταία χρόνια οι «ερυθρόλευκοι» έχουν υπογράψει μεγάλες βραδιές, ευρώ-θριάμβων, θα προσπαθήσουν να «γυρίσουν» το σκορ κόντρα σε μία απ’ τις καλύτερες ομάδες της Serie A τα τελευταία τρία χρόνια και να προκριθούν στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει στο μυαλό του το σχήμα με τους τρεις στόπερ (3-4-3) με το οποίο πορεύτηκε και στον πρώτο αγώνα του Μπέργκαμο, ωστόσο, το γεγονός ότι η Αταλάντα θα παραταχθεί στο Φάληρο χωρίς κλασικό φορ (είναι τραυματίας μετά τον Ζαπάτα και ο Μουριέλ), αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για 4-3-3. Σε αυτή την περίπτωση τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα θα έχουν οι Βατσλίκ, Λαλά, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά και Τικίνιο.

Στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού είναι επίσης ο Γκάρι Ροντρίγκες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ο Κούντε, όπως και οι νεαροί Κίτσος και Φαντιγκά. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Λόπες.

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αταλάντα συγκροτούν οι Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Ο. Μπα, Σισέ, Κίτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Κούντε, Μ. Καμαρά, Φαντιγκά, Ονιεκουρού, Α. Καμαρά, Μασούρας, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Ροντρίγκες, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Ισπανός Ντελ Θέρο Γκράντε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Χουάν Κάρλος Γιούστε, Ρομπέρτο Φερνάντες και 4ο τον Χαβιέ Ρόχας. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ισπανοί Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και AVAR ο Γκιγέρμο Φερνάντες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι

Καιρός: Συννεφιά και βροχές την Πέμπτη