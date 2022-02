Αθλητικά

Europa Conference League: ο ΠΑΟΚ θέλει να “τουμπάρει” την Μίντιλαντ

Με πρόσθετο παίκτη τους οπαδούς του, που θα γεμίσουν την μισή Τούμπα, ο “δικέφαλος του βορρά” θα τα δώσει όλα, παρά τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής.

Με «όπλο» την Τούμπα που μετά από καιρό θα είναι... μισογεμάτη (ελέω των μέτρων για τον κορονοϊό που επιτρέπουν παρουσία φιλάθλων στο 50% της πληρότητας) και «δίψα» για να συνεχίσουν το εφετινό, ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ αναζητούν σκορ... ανατροπής στη ρεβάνς της Πέμπτης (24/02, 22:00) με τη Μίντιλαντ για τα play offs εισόδου στους «16» του Europa Conference League.

Το 1-0 με το οποίο ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στη Δανία, δεν είναι... απαγορευτικό σκορ, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως οι περσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδας θα πρέπει να πιάσουν πολύ υψηλά στάνταρντ απόδοσης για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου «έχασε» στην τελευταία προπόνηση τον Τσούμπα Άκπομ με ενοχλήσεις στο δικέφαλο και πλέον ο Τσόλακ ετοιμάζεται να πάρει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα προβάδισμα για την ενδεκάδα στο 4-2-3-1 του Ρουμάνου τεχνικού έχουν οι Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Σίνκλεϊ, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο και Μιτρίτσα.

Ο Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεση του ούτε τον Τόμας Μουργκ που συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στη μέση, ενώ την αποστολή του δικεφάλου του Βορρά συγκροτούν οι Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς Ταλιχμανίδης, Τέιλορ, Λύρατζης, Μιχάι, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια, Σίντκλεϊ, Γιαξής, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Κούρτιτς, Ντόουγκλας, Ελ Καντουρί, Σοάρες, Μπίσεσβαρ, Μιτρίτσα, Α. Ζίβκοβιτς, Τσόλακ και Κούτσιας.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βέλγος Λορένς Βίσερ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ριέν Βανιζέρ, Τιμπό Νισέν και 4ο τον Μπραμ Βαν Ντρίεσε.

