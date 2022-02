Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: σε κατάσταση πολέμου η χώρα

"Μην πανικοβάλλεστε, θα νικήσουμε" λέει στους Ουκρανούς πολίτες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεό του που προβλήθηκε στα social media.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα τους συμπολίτες του να «μην πανικοβάλλονται» καθώς άρχισε ρωσική επίθεση και τους υποσχέθηκε τη «νίκη», γνωστοποιώντας ταυτόχρονα πως επέβαλε στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

«Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα νικήσουμε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις της συνοριοφρουράς.

Λίγη ώρα αργότερα, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα.

Η ρωσική επιχείρηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, σκοπό έχει «να καταστραφεί το ουκρανικό κράτος, να καταληφθεί η επικράτειά της διά της βίας και να επιβληθεί κατοχή», ανέφερε εξάλλου το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Κίεβο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «δράσει αμέσως», να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Μόνο εάν δράσουμε ενιαία και σθεναρά μπορούμε να σταματήσουμε την επίθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας».

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι βάζει στο στόχαστρο με «όπλα υψηλής ακρίβειας» στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

