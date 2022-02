Κόσμος

Μπάιντεν: στήριξη στην Ουκρανία και στον λαό της

Συνομιλία με τον Ζελένσι είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, καταδικάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από ρωσικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Τι είπε ο Μπάιντεν για νέες κυρώσεις και μέτρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την Ουκρανία, η οποία δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Μόλις τελειώσαμε τη συνομιλία μας» με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ο κ. Μπάιντεν σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

«Καταδίκασα αυτή την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μερικές ώρες μετά το διάγγελμα του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν με το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ακόμη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του είχε ζήτησε να καλέσει «τους ηγέτες όλου του κόσμου να καταδικάσουν απερίφραστα την κατάφωρη επίθεση του προέδρου Πούτιν και να σταθούν στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ανήγγειλε νωρίτερα ότι θα εκφραστεί για τις «συνέπειες» που θα έχει για τη Ρωσία η επιχείρηση αυτή αργότερα σήμερα και θα συζητήσει επίσης σήμερα με τους ομολόγους του στην G7, έχει διαμηνύσει ότι θα επιβληθούν σκληρότερες παρά ποτέ κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη και βοήθεια στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.





Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν συνομίλησαν εξάλλου με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ και «καταδίκασαν την προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία και να συζητήσουν «τη συντονισμένη αντίδραση» της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις.

Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και ο ΓΓ του NATO συζήτησαν επίσης «τα επόμενα βήματα» ώστε να υπάρξουν «εγγυήσεις για την ασφάλεια του εδάφους των συμμάχων» και «ειδικά της ανατολικής πτέρυγας» του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

