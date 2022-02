Αθλητικά

Τσιτσιπάς: με επική εμφάνιση προκρίθηκε στους "8"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "μαγική" εμφάνιση έτυχε την πιο γρήγορη νίκη στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επί του Τζον Τζέφρι Γουλφ και πήρε την πλέον άνετη πρόκριση για τα προημιτελικού του τουρνουά στο Ακαπούλκο.

Ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν καταιγιστικός έχασε μόλις ένα γκέιμ (6-1, 6-0) και σε μόλις 47 λεπτά έκλεισε εισιτήριο για τους οκτώ καλύτερους της διοργάνωσης.

Αυτή μάλιστα, είναι η γρηγορότερη νίκη στην καριέρα του και η πρώτη φορά που χάνει μόλις ένα γκέιμ σε αγώνα ATP.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, είναι ο Αμερικανός Μάρκος Γκίρον, Νο59 στην παγκόσμια κατάταξη.

#ATPAcapulco



Stefanos Tsitsipas supero a Wolf por 6-1, 6-0 en apenas 47 minutos (!). Tan solo perdio 16 puntos en todo el partido. pic.twitter.com/D27PcDzfsx — TENISTAS ARGENTINOS (@TenisArgentinos) February 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι

“Euroferry Olympia”: τρίτη σορός βρέθηκε στο πλοίο