ΚΥΣΕΑ για Ουκρανία: έκτακτη συνεδρίαση στο Μαξίμου

Your browser does not support the audio element.

Εκτάκτως στην Αθήνα επιστρέφει ο Νίκος Δένδιας. Στο ΚΥΣΕΑ θα συμμετέχει και ο Κώστας Σκρέκας, ενώ κάνουν "ράλι" οι διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Συνεδριάζει εκτάκτως στις 11:30, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Παράλληλα, λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας επιστρέφει εκτάκτως από την Αφρική στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο ΚΥΣΕΑ θα συμμετέχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ράλι στις τιμές των καυσίμων

Η εντολή Πούτιν για επίθεση κατά της Ουκρανίας έστειλε το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το 2014.

Σε ασφαλή καταφύγια στρέφονται οι επενδυτές.Ξεπέρασε και τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, για πρώτη φορά από το 2014, μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και τις αναφορές για εκρήξεις ακόμα και στο Κίεβο.

Η τιμή του Brent καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο 3,55% στα 100,33 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού 3,42% στα 95,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ άνοδο περίπου 3% καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου.

Άλμα πάνω από 2% καταγράφει ο χρυσός, σε υψηλό 13 μηνών, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν στα ασφαλή καταφύγια. Η τιμή spot του χρυσού σημείωνε άνοδο 1,9% στα 1.943,86 δολάρια η ουγκιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου του 2021, και τα αμερικανικά futures του χρυσού σκαρφάλωναν 2% στα 1.949,20 δολάρια η ουγκιά.

Ιστορικό χαμηλό χτυπάει το ρωσικό ρούβλι την Πέμπτη, σε χαμηλό πολυετίας υποχωρεί το ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, αφότου οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίθεση σε πολλές ουκρανικές πόλεις.

Αντιδράσεις κομμάτων

Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις πολεμικές επιχειρήσεις που από το πρωί διεξάγει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, που παραβιάζουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας. Η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο για να εξασφαλιστεί η ειρήνη και να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, πρέπει κάθε μέριμνα να ληφθεί για στήριξη της Ελληνικής Κοινότητας και των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στην Ουκρανία».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«ΣΤΟΠ στην εισβολή του Πούτιν. ΣΤΟΠ σε κάθε ΝΑΤΟϊκό σχέδιο εμπλοκής σε αδιέξοδη πολεμική κλιμάκωση. ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ μέσα από την διπλωματία των λαών, όχι των πολεμοχαρών ολιγαρχών

Η 24η Φεβρουαρίου, δυστυχώς, θα μείνει στην ιστορία ως μαύρη μέρα για την Ευρώπη. Τα γεωπολιτικά παιχνίδια Πούτιν-ΝΑΤΟ, τελικά, γέννησαν πόλεμο. Σήμερα, προέχει να σταματήσει η εισβολή, να επιστρέψουν τα Ρωσικά στρατεύματα στη βάση τους και να ξεκινήσει μια νηφάλια ειρηνευτική διαδικασία. Προέχει ακόμα να παλέψουμε ώστε να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε μια αδιέξοδη, επικίνδυνη σύρραξη στην περιοχή μας. Η άμεση κατάπαυση του πυρός και η Διαρκής Ειρήνη είναι το ζητούμενο. Είναι όμως δεδομένο ότι, με αυτές τις ηγεσίες στη Μόσχα, στην Ουάσιγκτον και στην ΕΕ οι οποίες είτε πυροδότησαν είτε ανέχθηκαν τις εντάσεις που μας οδήγησαν εδώ, μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία είναι αδύνατη. Για αυτό, το DiEM25, το ΜέΡΑ25 και η Προοδευτική Διεθνής καλούμε τα λαϊκά προοδευτικά κινήματα στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο να ενεργοποιηθούν ώστε να αφοπλίσουν το διεθνές στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα και να το αντικαταστήσουν με την διπλωματία των λαών που μόνο στόχο μπορεί να έχει την μεταξύ τους αλληλεγγύη και συνεργασία».

