ΟΑΣΑ: Φωτιά σε λεωφορείο

Τι αναφέρει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών για το περιστατικό και τους επιβάτες.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, στις 07:00, σε λεωφορείο της ΟΣΥ, που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή 608 Ζωγράφου-Γαλάτσι. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

"Οι Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) ενημερώνουν ότι σήμερα το πρωί στις 07.00 λεωφορείο της ΟΣΥ, που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή 608 Ζωγράφου – Γαλάτσι, και ενώ ήταν επί της οδού Πανεπιστημίου, παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα, με αποτέλεσμα να εξέλθουν καπνοί από το πίσω μέρος του οχήματος Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, το δε όχημα μεταφέρεται με γερανοφόρο στο αμαξοστάσιο για διερεύνηση των συνθηκών της βλάβης και επισκευή."

