Χρήστος Σαντικάι: όλα όσα εξομολογήθηκε στο “The 2Night Show”

Τι ανέφερε ο τραγουδιστής για τα παιδικά του χρόνια και την ξαφνική δημοσιότητα σε πολύ νεαρή ηλικία.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου “The 2Night Show”, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Χρήστος Σαντικάι.

Ο τραγουδιστής, που γνωρίσαμε όταν σε παιδική ηλικία έψελνε τα κάλαντα, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια αλλά και τα φώτα της δημοσιότητας που έσβησαν ξαφνικά.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ξεκίνησα τα τραγούδια ήμουν 9 ετών. Ψυχικά δεν κουράστηκα. Για κάτι που αγαπάω δεν θα κουραστώ ποτέ. Είχα κάνει 3 CD για τα οποία δεν πληρώθηκα, όπως και πολλοί εργαζόμενοι του καναλιού. Δεν είχα τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά τα CD είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ τώρα. Ήταν έξυπνο αυτό που σκέφτηκαν τότε. Να φέρουν έναν Αλβανό μικρό να ψέλνει, δεν υπάρχει σε marketing όλο αυτό που σκέφτηκαν, ήταν πολύ έξυπνο. Θα έλεγαν οι άλλοι, αυτός τώρα που ψέλνει είναι Αλβανός αλλά μπορεί και να είναι Μουσουλμάνος. Σε έβαζε σε σκέψεις. Το άκουσα και αυτό, όλα τα είχα ακούσει.

Νόμιζα πως αυτό δε θα με βοηθήσει. Όσο μεγάλωνα ήθελα να βγάλω από πάνω μου αυτή την στάμπα του μικρού παιδιού. Νόμιζα ήταν κατάρα… το μικρό παιδί που πάντα τραγουδά τα κάλαντα. Έκανα μεγάλο λάθος, δεν μπορούσα να βγάλω αυτή την στάμπα και δεν χρειαζόταν. Με βοηθάει μέχρι και τώρα, ένας που δεν με ξέρει σήμερα να κάτσει να ακούσει ένα τραγούδι, ή κάτι που θα του πω, εφόσον με είχε ακούσει τότε. Στην αρχή βέβαια δεν ήταν έτσι. Όταν άρχισα να γράφω τραγούδια μπορεί και να μην τα ακούγανε, αλλά υπήρχε σημείο αναφοράς».