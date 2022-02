Πολιτισμός

Μενδώνη: μεγάλης σημασίας αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραδόθηκαν στην Ελλάδα 47 αρχαιότητες από τη Συλλογή M. Steinhardt και 8 ακόμα έργα από τη Θεσσαλία.

Σε ατμόσφαιρα εξόχως φιλελληνική και συγκινησιακή παραδόθηκαν, σε ειδική τελετή, στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη από τον Άλβιν Μπραγκ, Γενικό Εισαγγελέα του Μανχάταν, 55 αρχαιολογικά ευρήματα υψηλής τέχνης με ιστορική και συμβολική αξία.

H Λίνα Μενδώνη ξεκινώντας την ομιλία της είπε ότι «είναι ημέρα μεγάλης ευτυχίας για την Ελλάδα καθώς 47 αρχαιότητες, από τη Συλλογή M. Steinhardt επιστρέφουν στην πατρίδα», αλλά και άλλα 8 έργα προϊστορικής εποχής από την Θεσσαλία, τα οποία προέρχονται από άλλη έρευνα, κάνοντας λόγο για «μεθοδική και ακούραστη προσπάθεια» από πλευράς της Γενικής Εισαγγελίας, με ειδική αναφορά τόσο στον Άλβιν Μπραγκ, όσο και τον προκάτοχό του, Σάιρους Βανς. Επιπλέον, μίλησε με θερμά λόγια για τον Μάθιου Μπογδάνο και για την συνεισφορά των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που παρείχαν κομβικές πληροφορίες που επέτρεψαν την πλήρη τεκμηρίωση των έργων στο πλαίσιο της δύσκολης αυτής έρευνας. «Η τεράστια επιτυχία σας» είπε, «δεν είναι μόνον οι αρχαιότητες που επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, αλλά το ηχηρό μήνυμα προς όλους όσους εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα, που οι παράνομες συναλλαγές τους θα αποκαλυφθούν και οι ίδιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεων τους».

«Έχουμε βαθιά πεποίθηση», είπε η Λίνα Μενδώνη «ότι ο αγώνας ενάντια στην παράνομη διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών κερδίζεται με υπομονή, επιμονή και μεθοδικότητα, αλλά πάνω από όλα με τη στενή συνεργασία ανθρώπων, φορέων και κρατών που μάχονται συνειδητά ενάντια στο μεγάλο έγκλημα της αρχαιοκαπηλίας. Η παράνομη διακίνηση των πολιτιστικών θησαυρών της πατρίδας μας είναι ένα βαρύ τραύμα που πονάει όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του ότι συνεισέφερε στην ολοκλήρωση της έρευνας αυτής, απονέμοντας τα εύσημα στην ομάδα του ομογενούς, Βοηθού Εισαγγελέα, Μάθιου Μπογδάνου και του Ειδικού Πράκτορα Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας Ρίκυ Πατέλ, τονίζοντας την εκτίμησή του για την Ελλάδα και για την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. «Είναι τιμή μου», είπε στην προσφώνησή του, «που είμαι εδώ και να είμαι κομμάτι αυτής της δουλειάς. Ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά τους συνεργάτες μας, τον ειδικό πράκτορα Ρίκυ Πατέλ και ασφαλώς τον διεθνή εταίρο μας. Κυρία Υπουργέ, είναι μεγάλο προνόμιο για εμάς ότι μας εμπιστευτήκατε και που σας έχουμε εδώ και ακόμη ότι σας επιστρέφουμε αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα. Επίσης, να αναφερθώ στον Μάθιου Μπογδάνο και την ομάδα του, ο οποίος είναι συνώνυμος με αυτήν την έρευνα. Είναι μια ντριμ τιμ».

Ο Μάθιου Μπογδάνος πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται μόνο για τα αντικείμενα της συλλογής Steinhardt, αλλά και για ορισμένα άλλα που αντιμετωπίστηκαν σε διαφορετικές έρευνες, που διεξήγαγε η Εισαγγελία Νέας Υόρκης.

Κλείνοντας, την τελετή, η Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι «Σήμερα είναι το "νόστιμον ήμαρ", η γλυκιά μέρα του γυρισμού στην πατρίδα μετά από χρόνια περιπλάνησης, αλλαγές παράνομων κατόχων, χαλκευμένα παραστατικά αγοραπωλησιών. Αλλά οι αρχαιότητες διατηρούν πάντα την αλήθεια τους, μια αλήθεια συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου που τις γέννησε. Τις επιστρέφουμε στην πατρίδα με ανείπωτη χαρά και σας εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τις βαθιές ευχαριστίες μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι

Μπορέλ για Ρωσία: θα υιοθετηθούν οι σκληρότερες κυρώσεις