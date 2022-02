Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: τέταρτη σορός εντοπίστηκε στο γκαράζ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τους αγνοούμενους του πλοίου “Euroferry Olympia”που τυλίχθηκε στις φλόγες πριν μία εβδομάδα.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκε η τρίτη σορός αγνοουμένου στο πλοίο "Euroferry Olympia", όπου ξέσπασε φωτιά την περασμένη Παρασκευή.

Λίγη ώρα αργότερα, μία τέταρτη σορός άντρα εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ στο τρίτο γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Euroferry Olympia", το οποίο έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού.

Πλόεν, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε επτά άτομα. Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο πλοίο ανήλθε στους τέσσερις ενώ οι διασωθέντες στους 281.

Η διαδικασία των ερευνών από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου προχωρά ενώ το άνοιγμα του καταπέλτη θα γίνει όταν πέσουν οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό και δεν θα υπάρχει κίνδυνος μίας νέας αναπύρωσης της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται, πως το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι, ρυμουλκήθηκε χθες, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, στο λιμάνι του Αστακού από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας.

