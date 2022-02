Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκκληση Ζελένσκι στους πολίτες για ένταξη στον Στρατό

Δραματική έκκληση για εθελοντική ένταξη ανδρών και γυναικών στον ουκρανικό Στρατό. Πλήρης η διακοπή των σχέσεων Κιέβου - Μόσχας.

Τα "τύμπανα του πολέμου" ηχουν από νωρίς το πρωί στη Ουκρανία, με τη Ρωσία από το ξημέρωμα της Πέμπτης να έχει ξεκινήσει μια γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία με χερσαίες επιχειρήσεις αλλά και επιθέσεις από αέρος εκατοντάδες Ουκρανοί, απομακρύνονται σε μία μαζική έξοδο προς άλλες γείτονες χώρες. Την ίδια ώρα το Κίεβο ζητά από τους πολίτες που δύνανται να κρατήσουν όπλο να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα όλους τους πολίτες που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι των ρωσικών δυνάμεων να παρουσιαστούν, λέγοντας ότι το Κίεβο θα διανείμει όπλα σε όποιον τα ζητήσει.

Σε διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα.

«Διακόψαμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με τη Ρωσία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Λίγη ώρα νωρίτερα, δραματική έκκληση έκανε και ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ. Ο υπουργός είπε σήμερα ότι όποιος είναι έτοιμος και μπορεί να φέρει όπλο μπορεί να ενταχθεί στις τάξεις του τμήματος εφέδρων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει όπλα σε βετεράνους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πολλών πόλεων της Ουκρανίας και ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στη χώρα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης έπειτα από τις εντολές που έδωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία.

Ακόμη, ένα αγόρι σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

