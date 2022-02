Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: δεκάδες οι απώλειες στρατιωτών και αμάχων

Τι αναφέρει η ουκρανική πλευρά και τις απώλειες στρατιωτικών και αμάχων. Συγκλονίζει το βίντεο με τον ποδηλάτη που χάνει τη ζωή του από βλήμα.

Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Κιεβο, με την ουκρανική προεδρία να ανακοινώνει ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες και γύρω στους δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, όπως και σχεδόν «50 Ρώσοι κατακτητές».

«Γνωρίζω ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πολλές δεκάδες τραυματιστεί και γίνεται λόγος για γύρω στους δέκα νεκρούς αμάχους» σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο Ολέξιι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι απώλειες αυτές προκλήθηκαν από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, εξήγησε.

Νωρίτερα σήμερα η ουκρανική συνοριοφρουρά είχε ανακοινώσε ότι «ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις επαρχίες Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά) από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι περισσότερες μονάδες των συνοριοφρουρών δέχθηκαν πυρά στις ίδιες επαρχίες».

Παράλληλα η συνοριοφρουρά δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ρωσικά στρατιωτικά οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα «Ζ» να περνούν από ένα σημείο ελέγχου μεταξύ της χερσονήσου της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν σκληρές μάχες. Ο στρατός υπέστη μεγάλες απώλειες, οι οποίες θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σφοδρές συγκρούσεις έχουν αναφερθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Εξάλλου ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει σχεδόν 50 «Ρώσους κατακτητές» στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έχει καταρρίψει συνολικά έξι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στην ίδια περιοχή και έχει καταστρέψει τέσσερα ρωσικά τανκς σε έναν δρόμο κοντά στο Χάρκοβο.

«Στις 24 Φεβρουαρίου εξουδετερώθηκαν σχεδόν 50 Ρώσοι κατακτητές κοντά στην πόλη Στσάστια», στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε το γενικό επιτελείο στρατού σε ανακοίνωσή του.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τον όρο «Ρώσοι κατακτητές» τόσο για τους Ρώσους στρατιώτες όσο και τους φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στα ανατολικά.

Η χώρα είναι στόχος δεύτερου κύματος πληγμάτων - Έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει εξαπολύσει μια ευρείας κλίμακας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας από πολλές κατευθύνσεις και πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται στην επίθεση.

"Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις", έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Παράλληλα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα είναι στόχος ενός δεύτερου κύματος πληγμάτων με πυραύλους.

Οι αρχές στο Κίεβο επεσήμαναν ότι κατά το πρώτο κύμα, που εξαπολύθηκε λίγη ώρα αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία σήμερα το πρωί, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Εξάλλου ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε σήμερα ότι έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα.

Ακόμη κατά εκατοντάδες είναι οι πολίτες που συρρέουν να περάσουν τα σύνορα της χώρας και να ξεφύγουν από την εμπόλεμη κατάσταση. Βίντεο που σοκάρουν κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με ένα από αυτά να δείχνει έναν ποδηλάτη στην πόλη Ουμάν που βρίκε τραγικό θάνατο από βομβαρδισμό.

