Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

Ποιοι είναι και πως μπήκαν στο σπίτι της γιαγιάς οι δράστες, που έδειραν ανηλεώς την άτυχη γυναίκα.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα και μια γυναίκα που ξυλοκόπησαν ηλικιωμένη στο Αιγάλεω, πριν από λίγες ημέρες, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Σε ανακοίνωση της, η Αστυνομία αναφέρει:

«Συνελήφθη με ένταλμα, χθες (23-2-2022) το πρωί στον Ασπρόπυργο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, του Τ.Α. Αιγάλεω και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., 21χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου από κοινού.

Συγκατηγορούμενοι του ανωτέρω, είναι και 39χρονη ημεδαπή, καθώς και άγνωστος δράστης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 13-2-2022, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 21χρονου, μετέβησαν σε οικία, στην περιοχή του Αιγάλεω, που διαμένει ηλικιωμένη ημεδαπή.

Στη συνέχεια η 39χρονη αποβιβάσθηκε από το αυτοκίνητο και προσποιούμενη ότι θέλει νερό, έπεισε την παθούσα να εισέλθει στην οικία της, με αποτέλεσμα ο 21χρονος, εκμεταλλευόμενος την απουσία της, να εισέλθει εντός αυτής.

Ακολούθως ο 21χρονος, με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, επιδεικνύοντας έντονη σκληρότητα, την ακινητοποίησε και απαίτησε να του παραδώσει χρήματα, αφαιρώντας ταυτόχρονα βιαίως από τα αυτιά της ζευγάρι σκουλαρίκια που φορούσε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Οι δράστες στη συνέχεια, επιβιβαζόμενοι στο όχημα, τράπηκαν σε φυγή.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

