“Euroferry Olympia”: Ανασύρθηκε σορός Έλληνα οδηγού

Συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια των ανδρών της ΕΜΑΚ και του Λιμενικού προκειμένου να βγάλουν τις σορούς των οδηγών που βρίσκονται στο "Euroferry Olympia" .

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις σοροί από άνδρες της ΕΜΑΚ στο τρίτο γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia, το οποίο έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού.

Μια από τις σορούς που ανασύρθηκαν ανήκει σε έναν από τους δυο Έλληνες οδηγούς. Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Χρύσα Φώσκολου, η σορός του εντοπίστηκε μέσα στο φορτηγό του, σύμφωνα με τους διασώστες.

Πλόεν, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε επτά άτομα. Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο πλοίο ανήλθε στους τέσσερις ενώ οι διασωθέντες στους 281.

Η διαδικασία των ερευνών από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου προχωρά ενώ το άνοιγμα του καταπέλτη θα γίνει όταν πέσουν οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό και δεν θα υπάρχει κίνδυνος μίας νέας αναπύρωσης της φωτιάς.

